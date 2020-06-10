Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
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Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da da vaka sayılarının azaldığını belirtmişti. İşte Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası.

10.06.2020 23:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu hareketliliğin getirdiği, maske, mesafe konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu. Diyarbakır'da son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal etkinliklerde artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE KONYA'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Bakan Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki koronavirüs tablosunu da değerlendirdi. İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarını düştüğünü ve hastane yükünün de azalmaya başladığını belirten Koca, "Ankara için de bir yükseliş söz konusuydu, bugün itibariyle düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük, bugün itibariyle düşü olduğunu gördük. Sosyal kültürel ve benzeri durumlarda mutlaka mesafe ve maske kuralına, el hijyenini mutlak surette dikkat edilmesinin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'NIN UYARDIĞI 3 BÖLGENİN YOĞUNLUK HARİTASI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vaka sayılarında kısmı artış var" dediği illerin yoğunluk haritası:

ORTA ANADOLU:

Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası

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