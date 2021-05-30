Bakan Koca'nın başlattığı '#kolları sıvıyoruz' kampanyasına Bursa'dan destek

Bakan Koca'nın başlattığı '#kolları sıvıyoruz' kampanyasına Bursa'dan destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da paylaşımıyla destek verdi.

Bakan Koca'nın başlattığı '#kolları sıvıyoruz' kampanyasına Bursa'dan destek

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da paylaşımıyla destek verdi.

Bakan Koca ki gün önce başlattığı kampanyada "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kolları sıvıyoruz" mesajlarıyla hazırladığı kamu spotunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine İl sağlık müdürleri de paylaşımlar yaparak diğer illerdeki mevkidaşlarına çağrıda bulundu.

Kampanyaya ilk başta Ordu, Samsun, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ İl Sağlık Müdürler katılırken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz da İzmir'den gelen çağrıya sosyal medya hesaplarından destek vererek paylaşımda bulundu.

Bursa il sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Bursa'da vaka sayılarının bugünlerde azaldığını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yaş ve risk gruplarındaki vatandaşlarımızın aşılarını yaparak, eski normallerimize hızlıca dönmek için kolları sıvadık. Güzel İzmir çağrınızı aldık. Olumlu cevabımızla komşumuz Balıkesir'e soruyoruz. Balıkesir sen de kolları sıvamaya var mısın?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker