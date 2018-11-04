Bakan Koca, Manisa Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

MANİSA'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce açılan 558 yataklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktaya taşımayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının memnuniyetiyle birlikte, özellikle hasta memnuniyetini öncelikli kılan bir vizyonla, bundan sonraki çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 7'nci şehir hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı. Ayrıca kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Manisa Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık ve İsmail Bilen, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Necip Yemenici, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve protokol üyeleri Bakan Koca'ya eşlik etti. Hastaları da ziyaret eden Bakan Koca, hastanenin konferans salonunda milletvekilleri, il yöneticileri ve hastane yöneticileriyle de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Koca, hastaneyle ilgili bilgi aldı. Bakan Koca, toplantı sonrasında basın açıklamasında bulundu.

'HASTA MEMNUNİYETİNİ ÖNCELİKLİ KILAN VİZYON'

Geçmiş AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktaya taşımayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının memnuniyetiyle birlikte, özellikle hasta memnuniyetini öncelikli kılan bir vizyonla, bundan sonraki çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi. Sağlıkta büyük dönüşüm hareketini özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleriyle taçlandırmak istediklerini kaydeden Bakan Koca, kentteki sorunlar hakkında yetkililerden bilgi aldıklarını da ifade etti. Hastaneye ulaşan yolun toprak olmasından dolayı duyulan rahatsızlığın kendisine iletildiğini ifade eden Bakan Koca, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüşerek, buna çözüm getirilmesini, gerektiğinde bakanlık olarak bunu hızla çözme tarafı olacağımızı da söylemek istiyorum" dedi.

'MANİSA SAĞLIK TURİZMİ ŞEHRİ OLACAK'

İlçelere yapılan yatırımlar konusunda bilgi veren Bakan Koca, "Ahmetli ilçemizde 10 yataklı entegre hastanenin projesi tamamlandı. İhalesini hızla gerçekleştirmiş olacağız. 2 aile sağlık merkezi için buradan söz verebilirim. Bunun dışında Salihli Devlet Hastanesi'ni biliyorsunuz. Burasının plan ve projesine de devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da hızla devam ettiriyoruz" dedi. Bakan Koca, Manisa'nın sağlık turizmi şehri olacağını söyleyip, "Burasının hizmete girmesiyle birlikte Manisa'nın da sağlık turizmi içinde önemli bir merkez olacağını düşünüyorum. Kaplıcaları kapsamında da her zaman destek olacağımızı da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Koca, basın açıklamasının ardından şehir hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti. Hastalarla sohbet eden Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şehir hastanesi ziyaretinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulunan Bakan Koca, ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Koca, buraya yaptığı ziyareti basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Koca, daha sonra kentten ayrıldı.

- Manisa