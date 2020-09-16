Bakan Koca: "1 ay sonra uygulanan bu aşının etkinliğini görmüş olacağız" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-3 çalışmalarına başlanan aşılardan umutlu olduklarını belirterek, "2 aşı yapılıyor, bir başlangıçta bir de 14'üncü gün olmak üzere, devamında da 28-29'uncu günde antikor gelişimi görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-3 çalışmalarına başlanan aşılardan umutlu olduklarını belirterek, "2 aşı yapılıyor, bir başlangıçta bir de 14'üncü gün olmak üzere, devamında da 28-29'uncu günde antikor gelişimi görülüyor. Dolayısıyla biz 1 ay sonrası için uygulanan bu aşının etkinliğini ve antikor geliştirebilirliğini görmüş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, toplantının ana gündeminin son zamanlarda artan vakalar olduğunu, bunun yanı sıra, salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasitelerinin ve aşı çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

"1 AY SONRA UYGULANAN BU AŞININ ETKİNLİĞİNİ VE ANTİKOR GELİŞTİREBİLİRLİĞİNİ GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

Covid-19 aşısıyla ilgili dünyada yaygın bir ilerlemenin söz konusu olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Şu an da Faz-3 çalışması devam eden 9 aşının 6 tanesinin insana uygulanması başladı. Bu uygulamalardan bir tanesi bizim Bakanlık olarak izin verdiğimiz, Çin'de geliştirilen aşı. Ülkemizde de Faz-3 çalışmalarına bugün Hacettepe'de 3 sağlık çalışanı üzerinde başlanmış oldu. Ağırlıklı olarak sağlık çalışanları katıldı. Başta bin 200 kişiye yapılmış olacak. Devamında da 10 bin kişi daha ilave ediliyor olacak. 2 aşı yapılıyor, bir başlangıçta bir de 14'üncü gün olmak üzere, devamında da 28-29'uncu günde antikor gelişimi görülüyor. Dolayısıyla biz 1 ay sonrası için uygulanan bu aşının etkinliğini ve antikor geliştirebilirliğini görmüş olacağız. Bir diğer aşı Pfizer'in aşısı. Pfizer'in çalışmasına da bu konuda izin verildi. İstanbul'da Çapa ve Cerrahpaşa dahil olmak üzere, 10'dan fazla merkezde bu başlıyor. Önümüzdeki günlerde başlamış olur. İzni çünkü verilmiş oldu. Biz bu arada bu aşının da özellikle bizim vatandaşımızda genetik farklılıklar olduğundan aşının etkisi farklı olabilir. Bunu da önümüzdeki 1 ay içerisinde görmüş olacağız. Ayrıca Rusya'dan da geliştirilen aşı ile ilgili bir iki eksiği olduğu söylemiştim. Genel olarak aşıyla ilgili yapılan çalışmaların uygun olduğunu, hem hayvan çalışmalarının hem Faz-1, Faz-2 insan deneyi çalışmaları yapılmış. Olumlu sonuçlar alındığını dosyadan anlıyoruz. Faz-3 için zannediyorum haftaya izin verilebilir. Dolayısıyla biz bu Faz-3 çalışmalarına neden izin veriyoruz? Vatandaşımız üzerinde genetik, bölgesel farklılıklar olabilir. Bunun etkisini görmek ve buna göre de farklı aksiyonlar alabilmek için önemli görüyoruz. Bu anlamda sadece bu 3 aşı için değil diğer aşılarla da yakın iş birliği içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında da 2 aşının hayvan deneyleri aşamasına geldiğini ve önümüzdeki yıl bu aşının da önemli yol kat etmesini beklediklerini söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN SOKAĞA ÇIKMA GİBİ BİR YASAĞIN ŞUAN İÇİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Dünya genelinde şu an için sokağa çıkma uygulamasına pek başvurulmadığını belirten Bakan Koca, "Özellikle Türkiye için sokağa çıkma gibi bir yasağın şuan için söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şuan böyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. Özellikle bizim, sonuç alabilmemiz insandan insana geçen bu virüsün temasla geçtiği için maske ve mesafenin önemini her zaman için söylüyoruz. Ama bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu mesafe ve maske. Yani maske ve mesafe son derece basit iki uygulama. Bununla da sonuç aldığımızı biliyoruz. Onunla ilgili yoğunlaşmanın azalması ile ilgilim yer yer İl Hıfzıssıhha Kurullarımız kararlar alıyor. Bunu da zaten görebiliyoruz. Hem esnek çalışma uygulamaları hem toplu taşıma araçlarındaki düzenlemelerde bu görülüyor" şeklinde konuştu.

"HAYATINI KAYBEDENLERİN AĞIRLIKLI YAŞ ORTALAMASI HALA YÜKSEK"

Son dönemde gençlerde yaşanan vaka artış seyrinin sorulması üzerine Bakan Koca, "Özellikle son dönemde hareketliliğin artması ile birlikte gençlerde salgının taşıyıcılığın, virüsün daha yoğun olduğunu görmeye başladık. Hareketlilikle bu daha çok arttı. Ama gençlerde giderek hayatını kaybedenlerin sayısının aynı olmadığını düşük olduğunu, hiç olmadığı anlamında söylemiyorum. Son dönem genç yaşta kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Ama genç yaşlarda kaybettiklerimizin ağırlığı genelde altta yatan kronik bir rahatsızlığı veya immün yetmezliği söz konusu idi. En son hayatını kaybeden öğrencimiz de primer immün yetmezliği olan bir öğrencimizdi. 42 gün gibi bir zaman diliminde bu anlamda arkadaşlar yoğun bir çaba içerisinde oldular ama maalesef hayatını kaybetmiş oldu. Ama gençlerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu, özelliklerde kronik rahatsızlığı olanlara ve de yaşlılarımıza bulaştırma noktasında çok ciddi bir sorun oluşturduğunu, o nedenle de herkesin virüs taşıyormuş gibi maske ve mesafe kuralına uyması gerektiğini düşünüyoruz. Hayatını kaybedenlerin ağırlıklı yaş ortalaması hala yüksek. Ama bu genç yaşta hiç olmadığı anlamına gelmez" açıklamalarında bulundu.

OKULLARDA 2 + 5 GÜN UYGULAMASI

Okulların açılması ile ilgili Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışma yaptıklarını ve 2 + 5 gün şeklinde bir uygulamaya geçileceğini belirten Bakan Koca, hastalığın yoğunluk durumuna göre İl Hıfzıssıhha Kurullarının okula başlatmama konusunda karar alabileceğini ama şuan için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Koca, 3 hafta sonra da salgının seyri ve bölgesel faktörlerin değerlendirilip kademeli geçiş olup olmayacağının belirleneceğini açıkladı.

GRİP AŞISI BELİRLENEN KİŞİLERE UYGULANMALI

Grip aşısına dünyada arzın artışının yüzde 20'yi geçmediğini belirten Bakan Koca, geçen yıla göre Bakanlık olarak geçen yıla oranla katlarca fazla grip aşısı temin etme konusunda çalıştıklarını ve bu aşının kimlere yapılması konusunda tespit yapıldığı an aşılamaların başlayacağını söyledi. Ayrıca zorunlu aşı yapılması gerekenler için herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına değinen Bakan Koca, grip aşısının herkese uygulanmasına gerek olmadığını belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA