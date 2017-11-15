Bakan Kaya: "Yaklaşık 500 Bin Engelli, Yaşlı Vatandaşımızın Yakınına Evde Bakım Aylığı Veriyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Eylül 2017 itibarıyla evde bakım uygulaması kapsamında yaklaşık 500 bin engelli, yaşlı vatandaşımızın yakınına evde bakım aylığı veriyoruz." dedi.



Van ziyareti kapsamında İpekyolu Belediyesince yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış programına katılan Bakan Kaya, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamanın ve sosyal hayata katılımlarının önündeki engelleri kaldırmanın, bakanlığın temel görevi olduğunu söyledi.



Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin uzun yıllar yanlış anlayışlar sonucu adeta toplumdan uzak tutulduğunu vurgulayan Kaya, bu alanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetleri döneminde adeta devrim niteliğinde çalışmalara imza attıklarını kaydetti.



"500 bin kişiye evde bakım aylığı veriyoruz"



Kaya, hükümetleri döneminde son 15 yılda engellilere yönelik anlayış ve hizmetlerde paradigma değişikliğine gidildiğini, Engelliler Kanunu'nu çıkardıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Bakanlık olarak engelli ve yaşlılarımızın en fazla ailelerinin yanındayken mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Bu çerçevede, sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumunda kalan engelli ve yaşlılarımızın ailelerinin yanında olmaları için evde bakım aylığı uygulamasını hayata geçirdik. Eylül 2017 itibarıyla evde bakım uygulaması kapsamında yaklaşık 500 bin engelli, yaşlı vatandaşımızın yakınına evde bakım aylığı veriyoruz. Van'da da 9 bin kişiye aylık 9 milyon lira destek veriyoruz.



Ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan engellilerimiz için bakanlığımıza bağlı veya denetimimiz altındaki kuruluşlarca insan onuruna yakışır şekilde bakım hizmetleri veriyoruz. Engellilere yönelik bu hizmetleri, ülke genelindeki 98 Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 184 Özel Bakım Merkezi, 6 Gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi, 136 Umut Evi aracılığıyla yürütmekteyiz. Bu kuruluşlarımızda halen toplam 21 bin 549 engellimiz bulunmakta."



Engelli vatandaşların eğitimine de büyük önem verdiklerine, Engelliler Kanunu ile yapılan düzenlemeler sayesinde özel eğitim hizmetlerinden yararlanan engelli öğrenci sayısında çarpıcı artış sağladıklarına dikkati çeken Kaya, özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören engelli öğrenci sayısının 2001-2002 öğretim yılında yaklaşık 53 bin civarında iken, 2016-2017 öğretim yılında 306 bine yükseldiğini aktardı.



"Engelli memur sayımızı 49 bin 873'e yükselttik"



Türkiye olarak 2012 yılında dünyada bir ilk olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sistemini uygulamaya koyduklarını bildiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böylece 2002 yılında sadece 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 49 bin 873'e yükselttik. İstihdam edilen engelli işçi sayısı ise 2017 yılı haziran ayı itibarıyla kamuda 10 bin 550'ye, özel sektörde ise 93 bin 88'e ulaştı. Engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik 2014'te yaptığımız bir yasal düzenlemeyle korumalı iş yeri uygulamasını başlattık. Bu uygulamayla iş yerlerinde engellilerimizin istihdamını işveren için cazip hale getiren indirim, istisna ve destekler getirdik. Engellilerimiz sosyal hayatın ve eğitim hayatının içinde yer alsın."



Erişilebilirliği bir insan hakkı olarak gördüklerini belirten Kaya, "Bu çerçevede, engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki tüm engelleri kaldırmak üzere kamuya açık alan ve binaları engelliler için erişilebilir hale getirilmesi zorunluluğunu uygulamaya koyduk." dedi.



Bakan Kaya, bakanlık olarak en önemli hedeflerinin her engellinin engel durumuna göre rehabilitasyonunu sağlamak, eğitim ve istihdam süreçlerine katkı sağlayarak engelli vatandaşları hayata hazırlamak olduğunu vurguladı.



Bakanlığının engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerinin bakım ve rehabilitasyon ağırlıklı olduğunu dile getiren Kaya, ailesi yanında yaşayan engelli çocukların servislerle merkezlere taşındığını ve gün boyu bu merkezlerde engel durumlarına ve yaş gruplarına göre hazırlanan etkinliklere katıldığını söyledi.



"Sosyal politikalar alanına yeni bir soluk getireceğiz"



Bu hizmetleri yaparken ne engelli vatandaşlara ne de ailelerine maddi külfet yüklediklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:



"Hizmetlerimizin tamamını ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem bu alanda yeni kuruluşlarımızı hayata geçirecek ve yaygınlaştıracağız. Bunun için halen yürüttüğümüz çalışmalardan edindiğimiz deneyimleri de dikkate alarak geliştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi (EYM) projemize büyük önem veriyorum. Engelsiz Yaşam Merkezleri projelerine çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemlerde bunların sayılarını arttıracağız. Engellilerimizin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlayacağız ve gündüzlü hizmet verecek bu projemizle, sosyal politikalar alanına yeni bir soluk getireceğiz. Bu hizmetimiz, aynı zamanda neredeyse tüm vaktini engelli bireyine ayırmak durumunda kalan ailelere de dokunacak, onlara nefes aldıracaktır. Biz, ailelerimizin yaşadıkları zorlukları ve çektikleri sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Biz bu çalışmaları, gönülden, yürekten ve sevgiyle yapıyoruz çünkü biz 15 yıldır 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet sunuyoruz."



Sevgi olmadan hizmetin de olamayacağını dile getiren Kaya, açılışını gerçekleştirdikleri merkezle sosyal belediyecilik yönünün ne kadar önemli olduğunu ve neler yapabileceğini, sonuçta insanlara şefkatle nasıl dokunabileceğini de hep birlikte gördüklerini ifade etti.



"80 milyon kardeşiz, biriz, beraberiz"



Daha sonra merkezi dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, kardeş belediyecilik projesi kapsamında İstanbul'un Sancaktepe Belediyesi tarafından Tuşba ilçesinde yaptırılan "Sancaktepe-Tuşba Dostluk Parkı" açılış programına katıldı.



Kaya, burada yaptığı konuşmada, 80 milyonun kardeş olduğunun en güzel örneklerinden birinin açılışı için bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"80 milyon kardeşiz, biriz, beraberiz. Kardeşliğimizi kimse bozamaz. Sancaktepe'nin Tuşba'ya kardeşliği çok önemli mesajdır. Gönül köprüleri kuruyoruz, 15 yıldır AK Partili belediyeler doğudan batıya gönül köprüleriyle hizmetlerini de paylaşıyorlar. Belediyelerimizle gurur duyuyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı. 2023 vizyonuyla çalıştık bugüne kadar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 vizyonumuzu ortaya koyduk. Bunu çocuklarımız ve gençlerimiz için ortaya koyduk. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için gece gündüz demeden çalışacağız. 2019'da Vanlı kardeşlerimin AK belediyecilikle Van'ın tüm ilçelerini hizmetlerle buluşturacaklarına inanıyorum."



Bakan Kaya, parkı dolaştıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesine geçti.