Bakan Kasapoğlu: "Amatörlerin her zaman arkasındayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Burhan Felek'in açılışını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nda kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan ve Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez de Bakan Kasapoğlu'yla birlikte temsilcilerle buluştu. Aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı olan Ali Düşmez, Bakan Kasapoğlu'na, amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu'nun amatör spor kulüpleri için kendilerine her türlü desteği verdiğini ifade eden Düşmez, "Kendisi her türlü problemimizle ilgileniyor. Bazı sıkıntılarımız var ve bunları da zamanla aşacağız. Unutmayın, 1 her zaman 0'dan büyüktür. Her ilimizin butik saha ihtiyacı var. Bununla ilgili olarak da isteklerimizi ilettik ve bu konunun da ilerleyen dönemde hallolacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYKAN: "GENÇLERİMİZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye'deki bütün kulüplere destek vermek için bakanlığımız elinden geleni yapıyor. Her sporcunun üzerinde 'Gençlik ve Spor Bakanlığı' logolu malzemeler var. Bazı kulüplerimiz, tescilden kaynaklı olarak bu yardımları alamamıştı. Şimdi bütün kulüplerimiz bu yardımı alacak. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Bu da geleceğimiz açısından çok önemli bir durum. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve amatör sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

BAKAN KASAPOĞLU: "DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK, PROJELERİMİZ HAYAT BULACAK"

Amatör spor kulüplerinin gençler için çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "2020 bütçesi için mecliste gerekli çalışmalar yapıldı. 2019'da olduğu gibi 2020 yılında da amatör spor kulüplerimize desteğimiz devam edecek. Sporun her şehrimizde en iyi şekilde yapılması için projelerimiz devam ediyor. Birçok proje hayat bulacak. Sizler, amatör spor kulüplerinin temsilcileri olarak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan kanaat önderlerisiniz. Bizler sokağı iyi bilen insanlarız. Sporun da ne derece önemli olduğunu çok iyi biliriz. Önümüzdeki günlerde Burhan Felek'in açılışını inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapacağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 milyon 635 bin TL'lik çeki, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez'e takdim etti. Ali Düşmez de Bakan Kasapoğlu'na, üzerinde ismi yazılı olan A Milli Futbol Takımı'nın formasını ve amatör sporları temsil eden bir plaket verdi.

