Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ana Muhalefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalan ile muhatap olduk. Ülkemizin hayrına her işe karşı duran, yatırım düşmanı bu zihniyet, yargıda ve aziz milletimizin vicdanında mahkum olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa Emek- Yüksek Hızlı Tren Gar- Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren Projesi için Mudanya yolundaki hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemelerinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bursa'nın 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı. 600 kilometreye ulaştırdık. Kara yolu, Bursa ulaşım altyapısının sadece bir ayağı. Bursa yıllarca demir yolundan yoksun bırakıldı. Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inşaatı ile Bursa'yı demir yolu ağına entegre ediyoruz. Ağustos 2020'de eksik olan kısımlarının da ihalesini yaptığımız projemizin yeni inşaatına da 4 ay önce başladık. Böylece hızlı tren hattımızın tüm kesimlerinde tam kadro çalışmalar tüm hızıyla yoluna girmiş oldu. Hızlı tren hattı Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak müselles hat ile Ankara-İstanbul HT hattına bağlanarak güzel Bursa'mız da HT ağına dahil olacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında TEKNOSAB, Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir'e ulaşacak. Böylece Bursa- Balıkesir arasında da demir yolu bağlantısı hizmete alınacak. Projemizde yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı beraber yapılacak. 20 bin 706 metre uzunluğunda 18 adet tünel, 545 metre uzunluğunda 4 adet demir yolu köprüsü, 2 bin 445 metre uzunluğunda 3 adet viyadük ve 5 bin 495 metre uzunluğunda 24 adet köprü inşa ediyoruz. Toplam 7 istasyon ve 201 kilometre uzunluğundaki hattımız tamamlandığında Bursa ilimiz demir yolu ağına entegre olacak. Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattına bakanlığımız tarafından yapılmakta olan metronun entegre edilmesi sayesinde, Bursalı hemşehrilerimize hızlı tren erişimi için çok rahat ve dakik bir seçenek sunacağız" diye konuştu.

?Bakan Karaismailoğlu, daha sonra TEKNOSAB'ı ziyaret etti.