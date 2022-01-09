Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada "İBB'de görev yaptığı sırada yolsuzluk yaptığını" iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine tazminat davası açtı. Nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 7 Ocak'ta sunulan dava dilekçesinde, "Davalı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Ocak 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasındaki beyanlarıyla müvekkilimin kişilik haklarına yönelik asılsız iddia ve ithamlarda bulunmak ve yalan söylemek suretiyle kişilik haklarını alenen ağır bir şekilde ihlal etmiştir" denildi. CHP grup toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının "hakaret ve iftira niteliğinde olduğu, masumiyet karinesi hiçe sayılarak hiçbir belge veya materyalle desteklenmediği" kaydedildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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