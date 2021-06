Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Ahlat-Malazgirt Karayolu'nun açılışını yaptı

BİTLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ahlat-Karahasan-Malazgirt arasındaki yolun açılışını yaptı.

Muş'tan karayolu ile Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Burada Bakan Karaismailoğlu'nu Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ederek, burada fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, önce Ahlat Belediyesi'ni ardından da Adilcevaz Belediyesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Ahlat-Karahasan-Malazgirt arasında yapılan 13,3 kilometrelik yolun açılışına katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında, önemli bir merkezin yolun u daha bitirdiklerini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Bitlis ve Muş illerimizi kapsayan yoğun programı içerisinde yer alan Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolunun açılışında sizlerle birlikteyiz. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın karargah kurduğu Ahlat ile bize Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'i modern bir karayoluyla birbirine bağlıyoruz. Bizim için maddi ve manevi değeri paha biçilemeyen bu coğrafyaya hizmet etme gururunu, emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte yüreğimizde taşıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 'Yol medeniyettir' felsefesi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle vurgulamak istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yapılan 1 trilyon 96 milyon liranın üzerindeki devasa harcamanın yüzde 62'sini karayollarına yaptık. Tam 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyoruz. Otoyol ağımızı da 3 bin 563 kilometreye çıkardık.2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometre ile 2035 yılında otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız. Birileri laf üretmeye devam etsin. Bizler bölgesinde güçlü, boyun eğmeyen, projeleri ile konuşulan Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Master planlar çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yük ve insan taşımacılığında önemli bir yere geleceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin parlak geleceğini bu altyapı üzerine inşa edeceğiz. Bu yatırımların geri dönüşü, yatırım bedellerinden kat be kat büyük olmaktadır. Harcanan her bir kuruş şimdiden sanayi üretimimize, ekonomik gelişimimize, istihdam alanları açılmasına katkılar sunmuş, ülkemizin kazanç hanesine yazılmıştır. Karada, havada, denizde, demiryollarında, haberleşmede ortaya koyduğumuz iddia, halkımızın yaşam kalitesine birebir yansımakta, her eve AŞ ve iş olmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolu bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu yolun 3 kilometresi bölünmüş yol, 51 kilometresi ise tek yön olmak üzere toplamda 54 kilometredir. Projeye Mayıs 2019 yılında başladık. Bugün itibari ile de hizmete açıyoruz. Memleketimizin her bir köşesini birbirine bağlıyoruz. Vatandaşlarımızın birbirine ulaşması için en güvenli ve en konforlu yolları tek tek hizmete açacağız. Yolun bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve kurum amirlerinin kurdele kesiminin ardından yol ulaşıma açıldı.

Bakan Karaismailoğlu, törenin ardından kendi kullandığı otomobille Malazgirt ilçesine hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay