Son dakika haber! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 19 YILDA DEMİRYOLLARINA 222 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

Avrasya bölgesinin ve dünyanın raylı sistemler sektörüne yönelik en büyük fuarlarından biri olarak bilinen Hyve Group'un düzenlediği 9'uncu Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Eurasia Rail, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul'da kapılarını açtı. Demiryolu sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getiren fuar, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

DEMİRYOLLARINDA YENİ BİR ATILIM BAŞLATTIK

Fuarın demiryolu, hafif raylı sistemler sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Özel sektörün özellikle fuarlar aracılığıyla tüm taraflara çok önemli iş birliği fırsatları sağladığına, yerli ve milli ürünlerin ihracatına katkı sağladığına şahit oluyoruz. Bu gibi organizasyonlara gösterilen ilgi, aslında Türkiye'nin demiryollarında kat ettiği mesafenin de bir göstergesidir. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Son 19 yılda demiryollarına adeta bir aslan payını vererek 222 milyar lira yatırım yaptık" diye konuştu.

ÇEVRE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, KARBONSUZLAŞMA KAVRAMLARINI ODAĞIMIZA ALIYORUZ

Türkiye'nin sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi; demiryolu başta olmak üzere tüm ulaşım modlarında bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz. Hedeflerimize ulaşmak adına attığımız adımlarda dijitalleşme, çevre, sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma kavramlarını odağımıza alıyoruz. Bu doğrultuda Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladık. Eylem planı çerçevesinde, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TCDD İÇİN 4 TEMEL HEDEFİ AÇIKLADI

TCDD için 4 temel hedef belirlediklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bunalar, Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası olmak. Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan demiryolu markası olacağız. Ekspres hatlarla Avrupa'nın öncü deneyim ve kültür odaklı turizm hatlarına sahip olacağız. Müşteri memnuniyetini esas alan modern Müşteri İlişkileri Yönetimi modelini kuracağız. Hiçbir zaman, hiçbir konuda, hiçbir ulaşım modunda elimizdekiyle yetinmediğimiz gibi, demiryollarımızda da yetinmeyeceğiz. Bu 4 temel hedefe ulaşacak, ülkemizin en köklü kurumlarından TCDD'yi dünyanın en gözde işletmelerinden biri haline getireceğiz. 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası, bu çok yalın hedeflere ulaşmak için atılması gereken karmaşık adımların tespiti için bizlere çok ciddi bir zemin sağladı" dedi.

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER

Bakan Adil Karaismailoğlu, kısa, orta ve uzun vadede atacakları adımları şöyle sıraladı:

"Milli demiryolu sanayisinin geliştirilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve teknoloji projelerine desteklerin artırılması ve TÜBİTAK, Bilimsel Kuruluşlar, özel sektör ve Üniversite iş birlikleriyle hayata geçirilmesi. Lojistik merkezleri, fabrika, sanayi, OSB ile limanlara iltisak hattı bağlantılarının sağlanması amacıyla toplam iltisak hattı uzunluğunun 580 kilometreye çıkarılması. Yolcu memnuniyetini esas alan, modern müşteri ilişki yönetim modeline kavuşulması. Yeni kültür ve turizm rotalarının oluşturulması. Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması ile karbon salınımını azaltacak stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi. Lojistik Master Planı dikkate alınarak lojistik merkezlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için işletme modellerinin geliştirilmesi. Raylı Sistem Araç ve alt bileşenlerinin en az yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlarla üretilmesi. Karasal taşımacılık içerisindeki demiryolu yük taşımacılığı oranının yüzde 11'e çıkarılması için çalışacağız.

"Orta vadede ise geliştirilen 'Milli Sinyal Sistemini' yaygınlaştırarak marka haline getirilmesi. sinyalli hat oranının yüzde 65'ten yüzde 90'a yükseltilmesi. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından taşınan yıllık yük miktarının 50 milyon tona çıkarılması. TCDD'nin Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası haline getirilmesi. Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması ile karbon salınımını azaltacak stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi. Demiryolu hat uzunluğunun 21.130 kilometreye çıkarılması. TCDD'nin Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan markası olması.

"Uzun Vade için belirlediğimiz öncelikli hedefimiz ise demiryolu hat uzunluğunun 28 bin 590 kilometreye çıkarılmasıdır."

DEMİRYOLU YATIRIM PAYINI 2023 YILINDA YÜZDE 63,4'E YÜKSELTECEĞİZ

2035 yılına kadar, demiryolundan kaynaklı emisyonları, 1990 yılına göre en az yüzde 75 oranında azaltmanın da en önemli gündem maddeleri arasında olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "2003 sonrasında bin 213 km'si YHT olmak üzere, toplam 2 bin 115 km yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye ulaştırdık. 50 yıldır el değmeyen demiryollarının tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlarımızı yüzde 172; elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. 2003 yılında demiryollarının yüzde 33 olan yatırım payını yüzde 48'e çıkardık. Tabii bununla da yetinmeyecek, demiryolu yatırım payını 2023 yılında yüzde 63,4'e yükselteceğiz" diye konuştu.

BUGÜNE KADAR YHT İLE 59 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

YHT ulaşımını '4 destinasyonda 13 il' ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bugüne kadar yaklaşık 59 milyon yolcu YHT ile seyahat etti. Hızlı Tren çalışmalarımızı burada bırakmadık. Yurdumuzun dört bir yanında çok önemli güzergahlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hatlardan, Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Ankara Balışeyh arasında Alt YAPI çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'mızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızı da YHT hattına dahil ediyoruz. Bir başka önemli projemizde Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, altyapı çalışmalarında yüzde 47 fiziksel ilerleme kaydettik. Bu proje ile Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz. Bittiğinde 525 km'lik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

PANDEMİYE RAĞMEN YÜK TAŞIMALARINDA GERİLEME OLMADI

2020'de pandemiye rağmen demiryolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Ülkemizden geçen ve başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerini Avrupa Kıtasına bağlayan güzergah, bilinen adıyla Orta Koridor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın hizmete girmesiyle Çin-Avrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinde Orta Koridor'un etkin olarak kullanılması olanağı ortaya çıktı. Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçti. 11 bin 483 kilometrelik Çin-Türkiye parkuru 12 günde tamamlanıyor. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz. Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda bin 500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

4 İLDEKİ METROLARLA 990 MİLYON YOLCU TAŞIDIK

4 ilde üstlendikleri 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 22 milyar lira katkı sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, "İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar yaklaşık 990 milyon yolcu taşıdık. 305 milyon saat zamandan, 282 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 156 bin ton azalma sağladık. Şu anda altı ilde daha yapımı süren 10 projemiz var. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Bu projeler bittiğinde ekonomimize 10,8 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz" diye konuştu.

AKBAŞ: 12 BİN 803 KİLOMETRE DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUNA ULAŞTIK

Demiryolu serüveninin 1856 yılında başladığını söyleyen TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da "Bugün bin 213 kilometresi YHT hattı olmak üzere 12 bin 803 kilometre demiryolu hat uzunluğuna ulaşmış bulunuyoruz. Sinyalli hatlarımızı artırarak yol, emniyet ve kapasitelerimizi artıyoruz. Hatlarımızı elektrikli hale getirerek karbon ayak izimizi küçültüyoruz. Yerli ve milli teknoloji alanında milli sinyalizasyon sistemi, mantarı sertleştirilmiş ray gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Sektörümüzün aktörlerinin daha fazla bir araya gelmesi ve daha yüksek etkileşim içerisinde olunması demiryollarının gelişmesi açısından elzemdir. Bu nedenle fuar organizasyon ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÜLGEN: YEPYENİ İŞ VE İŞ BİRLİKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN OLANAK SAĞLAYACAĞIZ

Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen ise fuarın önemine dikkat çekerek, "Sektördeki alıcıların ve karar vericilerin uluslararası buluşma platformu olan fuar, oldukça kazançlı olan demiryolu sektörüne giriş için en kısa yoldur. Önümüzdeki 3 gün boyunca, yaklaşık 15 farklı ülkeden gelen yabancı davetli satın almacıyı yüzlerce katılımcı firma ve binlerce profesyonel ziyaretçiyle buluşturarak yepyeni iş ve iş birliklerinin gerçekleşmesi için olanak sağlayacağız. Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz etkinlik programımızda birbirinden önemli panel, konferans ve seminerlerle, 50'ye yakın alanında uzman, değerli konuşmacı, bilgi ve deneyimlerini siz değerli sektör profesyonelleriyle paylaşacak" dedi.

- İstanbul