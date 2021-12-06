BAKAN GÜL: TÜRKİYE HEM HUKUKİ HEM EKONOMİK ALANDA REFORMLARI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

TÜRKİYE HEM HUKUKİ HEM EKONOMİK ALANDA REFORMLARI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de hem hukuki hem ekonomik alanlarda reformların sürdürüldüğünü belirterek, "İnsanımızın özgürlüğünü de sofradaki ekmeği de artırmaya, büyütmeye kararlıyız. Bu konudaki çalışmalarımız, kesintisiz bir şekilde sürdürülmeye devam edecek. " dedi.

Gaziantep'te 32'ncisi düzenlenen Gapshoes Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarının açılışına katılan Adalet Bakanı Gül, şehrin üretim ile ihracatta Türkiye'nin yıldızı olduğunu, bu yönüyle ülkede ve dünyada model şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

İHEP KAPSAMINDA REFORMLARI ADIM ADIM UYGULUYORUZ

Hukuki ve ekonomik anlamda reformları sürdürmeye devam edeceklerini belirten Bakan Gül, "Her iki alanda da öngörülebilirlik ülkemiz için en kıymetli değerlerdendir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde temel hedefimiz, temel yaklaşımımız, 19 yılda olduğu gibi bu reformların çıtasını daha da yükselterek devam ettirmek ve bu anlamda vatandaşımızın, milletimizin beklentilerini karşılamaktır. İşte bu vizyonla ortaya koyduğumuz İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yine bu reformların kesintisiz bir şekilde devamı amaçlanmıştır ve adım adım da her alanda uygulanmaktadır. Çünkü biz, insanımızın hak ve özgürlüğünü de, sofradaki ekmeği de çarşı pazarda ülkemizdeki huzuru da artırmaya, büyütmeye kararlıyız. Bu konudaki başarılarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

İHTİSASLAŞMA YABANCI YATIRIMCIYA HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Adalet Bakanı Gül, İHEP'te yer alan ihtisaslaşmaya verilen önem çerçevesinde yeni kararlar alındığını ifade ederek, gelecek hafta yeni ihtisas mahkemelerinin hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Bakan Gül, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri göreve başlayacak. Finans mahkemeleri, finansal suçlara özel olarak bakacak, vergi suçlarına özel olarak bakacak mahkemeleri ihdas ettik. 15 Aralık itibarıyla başlayacak. Sadece bu davalarla ilgili özel eğitimini almış, yetişmiş ve ihtisası olan, her davaya bakan değil, 'ihtisas olduğu alana bakarım' diyen yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Bunun, hem hukuk hem ekonomik anlamda, vatandaşımıza ve yabancı yatırımcımıza hukuki öngörülebilirlik anlamında, çok önemli katkıları olacaktır. Bunların takibini de çok yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. "

HUKUK VE EKONOMİ GÜVENİLİRLİĞİ, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ, İSTİKRARLI BİR ÜLKE İÇİN EN TEMEL ZENGİNLİKLERDENDİR

Adalet Bakanlığınca yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılması ve iyileştirilmesi anlamında önemli mevzuat adımlarının atıldığını anımsatan Bakan Gül, "Bunu yine sivil toplum kuruluşlarımız, TOBB başta olmak üzere herkesle konuşarak yaptık. Neden? Çünkü hukuk ve ekonomi güvenilirliği, öngörülebilirliği, istikrarlı bir ülke için en temel zenginliklerdendir. Bu konuda hukuk zorlaştırmaz, kolaylaştırır. Hangi konuda mevzuat engel oluyorsa bunu kaldıralım. Hukukun orada engel olan değil, yük olan değil, yük alan bir hale gelmesi lazım. Bu konuda da çok önemli neticeler elde ettik ama daha yapılacak çok önemli adımlar var, kat etmemiz gereken önemli mesafeler var. " diye konuştu.

BİZİM TEMEL DERDİMİZ BİR SOFRAYA DAHA FAZLA EKMEĞİN GİRMESİDİR

Hukukun engel olmaktan ziyade yük alma işlevi görmesi gerektiğini belirten Gül, "Bizim temel derdimiz bir sofraya daha fazla ekmeğin girmesidir. Evden çıkan vatandaşımız, huzur içerisinde geri geliyor ya, işte o, dünyadaki en büyük mutluluktur. İktidar budur, bunu hiçbir şeyle değişmek mümkün değildir. İnsan işinden huzurla geliyorsa, hanenin huzurunu artırabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur. " şeklinde konuştu.

SORUNLARI ÇÖZME KARARLILIĞINDAYIZ

Bütün engellere rağmen dar gelirlinin, asgari ücretlinin ve istihdam sağlayanın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette zorluklar var, elbette yaşadığımız sıkıntılar var. Bunların karşısında başımızı kuma gömecek, bunları yok sayacak değiliz. Bunları görerek bu sorunları çözme kararlığında ve halının altına süpürmeden çözme iradesini ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz. İşte taş üstüne taş koyarak milletimizin bu anlamdaki beklentilerini ve ülkemize, Türkiye'ye zaman kaybettirmek isteyenlere fırsat vermeden daha yapacak çok işimiz var. 'Bizi burada meşgul etmeyin, ben fabrikaların bacasını tüttürecek, daha fazla iş, istihdam sağlayacak çalışmaları yapıyorum' diyerek yolumuza devam edeceğiz. "

İstihdam konusunda Gaziantep'in model bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Gül, konuşmanın ardından kent protokolü ile birlikte açılışı yapılan fuarı gezdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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