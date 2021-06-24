Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı

Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kokand, Türk Dünyası'nın ilk turizm başkenti seçildi.

Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı, Özbekistan'ın Fergana vilayetindeki tarihi Kokand şehrinde gerçekleştirildi. Hudayarhan Sarayı'nda Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev başkanlığında yapılan toplantıya, Konsey Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Kocaman ve Mirvahid Azimov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotu Raimkulova, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Akılbek Japarov, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev, Macaristan Turizm Ajansı Uluslararası İlişkiler Program Direktörü Marta Fazekas katıldı.

Toplantıda Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov'un önerisi ile Kokand şehri Türk Dünyası'nın ilk turizm başkenti seçildi. Kokand Belediye Başkanı Maruf Usmanov'a Türk Dünyası Turizm Başkenti sembol anahtarı takdim edildi. - FERGANA

Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Boris Johnson Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Emre Kocadağ Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı'na katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:23:47. #1.15#

title