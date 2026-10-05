Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası

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Otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik finansman seçeneklerini ekim ayında yenileyen Togg, kısa vadeli faizsiz kredilerin yanı sıra uzun vadeli ödeme imkanı da sunuyor. Kampanya kapsamında kredi tutarı ve vade seçenekleri T10X ve T10F modellerine göre değişiklik gösteriyor.

AYLIK ÖDEME 33 BİN 334 LİRADAN BAŞLIYOR

T10X V2 için üç farklı sıfır faizli finansman seçeneği sunuluyor. 800 bin liralık kredi 6 ay vadeyle kullanıldığında aylık ödeme 133 bin 334 lira olurken, 600 bin liralık kredi 8 ay vadeyle aylık 75 bin liraya geliyor.

Daha düşük aylık ödeme isteyenler için ise 400 bin liralık kredi 12 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle sunuluyor. Bu seçenekte aylık taksit 33 bin 334 lira olarak hesaplanıyor.

T10X 4More için de 1,5 milyon liralık kredi 10 ay vadeyle sıfır faizli olarak kullanılabiliyor. Bu pakette aylık ödeme 150 bin lira.

1 MİLYON LİRALIK FAİZSİZ KREDİ

T10F V2'de ise faizsiz kredi tutarı 1 milyon liraya kadar çıkıyor. 1 milyon liralık kredi 6 ay vadeyle kullanıldığında aylık 166 bin 667 lira ödeme yapılıyor.

800 bin liralık kredi için 8 ay vade ve aylık 100 bin lira, 600 bin liralık kredi için ise 12 ay vade ve aylık 50 bin lira ödeme seçeneği bulunuyor.

T10F 4More'da da 1,5 milyon liralık kredi, 10 ay vade ve yüzde 0 faizle sunuluyor. Aylık ödeme ise 150 bin lira olarak uygulanıyor.

48 AY VADE İMKANI

Daha yüksek kredi tutarı ve uzun vade tercih edenler için T10X V2 ve T10F V2'de ortak bir finansman seçeneği de bulunuyor. Buna göre 1 milyon 700 bin liralık kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Aylık ödeme 78 bin 8 lira olarak hesaplanıyor.

Bu finansman seçeneğinden yararlananlara ayrıca yaklaşık bir yıllık şarj kullanımına karşılık gelen 3 bin kWh değerinde şarj avantajı sunuluyor.

TOGG T10X FİYATLARI

Ekim ayı itibarıyla T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 liradan satılıyor. V1 RWD Uzun Menzil'in fiyatı 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil'in fiyatı 2 milyon 411 bin lira olarak uygulanıyor.

Serinin üst versiyonu V2 4More Obsidiyen ise 3 milyon 218 bin 137 liradan satışa sunuluyor.

TOGG T10F FİYATLARI

T10F V1 RWD Standart Menzil'in fiyatı 1 milyon 884 bin 980 liradan başlıyor. V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil ise 2 milyon 370 bin 930 liradan satılıyor.

T10F V2 4More'un satış fiyatı ise 3 milyon 217 bin 937 lira olarak açıklanıyor.

TRUGO'DA YÜZDE 20 İNDİRİM

Öte yandan Togg'un ekim kampanyası şarj tarafında da avantaj içeriyor. Togg kullanıcıları ekim ayı boyunca Trugo şarj istasyonlarında yüzde 20 indirimden yararlanabiliyor. Finansman seçeneklerinin sınırlı sayıdaki araçlarda geçerli olduğu ve kredi koşullarının anlaşmalı bankaların değerlendirmelerine göre değişebildiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com