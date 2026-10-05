Gaz sızıntısı 26 işçiyi acillik etti, fabrika müdüründen açıklama geldi

Gaz sızıntısı 26 işçiyi acillik etti, fabrika müdüründen açıklama geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağından sızan gazdan etkilenen 26 çalışan hastaneye kaldırıldı. Çalışanlardan bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne giderken fabrika müdürü Serkan Korkmaz, "Her yıl yaptığımız rutin, kireç yakma işlemiydi. 26 tane arkadaşımız etkilenmiştir. 1 tanesinin durumu kritiktir" dedi.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında gazdan etkilendiği belirtilen 26 çalışan, hastaneye kaldırıldı.
ŞİKAYETLER ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Olay, saat 15.00 sıralarında Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GAZ SIZINTISINDAN ETKİLENDİLER
26 çalışandan bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne gitti. Fabrikada yapılan incelemede; çalışanların, kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazından etkilendiği tespit edildi.
FABRİKA MÜDÜRÜ: HER YIL YAPIYORUZ
Fabrika müdürü Serkan Korkmaz, yaptığı açıklamada "Her yıl yaptığımız rutin, kireç yakma işlemiydi. Karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarından dolayı 26 tane arkadaşımız etkilenmiştir. 1 tanesinin durumu kritiktir" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.