Bakan Ersoy: "Dili korumak demek; düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir"
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Tanıtım filminin izlenmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu
Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Tanıtım filminin izlenmesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.