Bakan Ersoy: "Dili korumak demek; düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu

Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Tanıtım filminin izlenmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.