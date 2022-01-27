Bakan Ersoy: "Dili korumak demek; düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Ersoy: "Dili korumak demek; düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Tanıtım filminin izlenmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu

Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Tanıtım filminin izlenmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.

Bakan Ersoy: Dili korumak demek; düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir

Bakan Ersoy: Dili korumak demek; düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir

Bakan Ersoy: Dili korumak demek; düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir

AA - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yunus Emre, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title