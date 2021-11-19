Bakan Ersoy: 2021'de 525 eserimizi yurt dışından getirdik

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik. Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 967'ye yükselmiştir" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Ersoy, Covid-19 salgını döneminde dünyaya örnek olan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattıklarını, program kapsamında eylül ayı itibarıyla denetlenmiş ve sertifika almaya hak kazanmış toplam tesis ve araç sayısının 11 bin 595 olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Covid-19 tedbirleri nedeniyle turizm faaliyetlerinin tüm dünyada olduğu gibi pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşamadığını söyleyerek, "Başarılı çalışmalar sonucunda sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizi, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Burada sevindirici olan gelişme 2018 yılında 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, 2021 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir. Pandemi koşullarının olumsuz etkileri azaldıkça hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı ve turizm gelirine hızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bu noktada tesislerimizin ağırlama kapasitesinin de yeterli olması gerekmektedir. 2021 Ekim ayı itibarıyla 13 bin 140 adet tesis sayısına ve 1 milyon 619 bin 447 adet yatak kapasitesine ulaşılmıştır. 2021 Eylül ayı itibarıyla 'Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi'ne sahip tesis sayımız 451'e yükselmiş ve bu alandaki yatak kapasitemiz 292 bin 335'e ulaşmıştır. 2021 yılında 519 plajımız 'Mavi Bayrak' almaya hak kazanmıştır. 2022 yılında da 'Mavi Bayrak'lı plaj sayımızı artırarak ülkemizi daha üst sıralara taşımak Bakanlığımızın hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binasının güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarının ikinci etabının tamamlandığını belirterek, "Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Nisan 2020 itibarıyla başlayan restorasyon çalışmalarının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Banisi Valide Sultan olan ilk kale ve Çanakkale Savaşları'ndaki ilk şehitlerimizin verildiği bölge olması nedeniyle özel önemi haiz Seddülbahir Kalesi'nin 2021 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılında, kalenin surlar içinde kalan alanının yaklaşık yüzde 70'lik kısmını ziyarete açacağız. Bunun yanında Çanakkale Savaşlarında askeri silah tamirhanesi olarak kullanılan Bigalı Kalesi'nin restorasyonu tamamlanmış olup kalenin savaştaki işlevini anlatan teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması sonrasında 2022 yılında hizmete açılacaktır. Kapadokya Alan Başkanlığımızın kurulması ile tarihi, kültürel ve doğal değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turizm potansiyeli yüksek bir bölge olan Kapadokya Alanının korunması, denetlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması ile marka değerinin yükseltilmesine ve dünya turizmindeki gelir payının artırılmasına ilişkin çalışmalara hız verilmiştir. Alan Başkanlığımızca Kapadokya Üst Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu planın 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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