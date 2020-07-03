Bakan Ersoy, 19 milyon TL'ye düzenlenen İznik sahil şeridinin açılışını gerçekleştirdi
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Bakan Ersoy, 19 milyon TL'ye düzenlenen İznik sahil şeridinin açılışını gerçekleştirdi

Bakan Ersoy, 19 milyon TL'ye düzenlenen İznik sahil şeridinin açılışını gerçekleştirdi Ersoy: "Bu projeyi çok önemli buluyorum" Bursa'nın İznik ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 milyon liraya çevre düzenlemesi yapılan sahil yolunun açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı...

03.07.2020 22:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:32

Bakan Ersoy, 19 milyon TL'ye düzenlenen İznik sahil şeridinin açılışını gerçekleştirdi

Ersoy: "Bu projeyi çok önemli buluyorum"

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 milyon liraya çevre düzenlemesi yapılan sahil yolunun açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "3,5 kilometrelik 135 bin metrekare alana sahip İznik tarihi kıyı bandı alanı çevre düzenlemesi projesini çok önemli buluyorum" dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 3,5 kilometrelik 135 bin metrekare alana sahip İznik Gölü kıyısı 19 milyon maliyetle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Kıyı şeridinin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başta olmak üzere Bursa protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gerek kültür, gerek turizm başlığı altında olsun kentlerimizin markalaşmasını sağlamak ve bu özgün kimliğini korumak bakanlığımızın öncelik verdiği çalışmalardandır. İnşa ettiğimiz alanlar ve mekanlar kentlerimizin kimliğini yansıtan özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır. Modern şehirlerin en önemli ihtiyaçlarının başında hayatın ve insanlarımızın üzerine yüklediği stres, telaş ve koşuşturmaya bir soluklanma fırsatı sunacak, zahmetsizce ulaşabileceği sosyal ve fiziki imkanlarıyla rahatlamasına yardım edecek alanlar gerektirmektedir. Aynı zamanda kentlerimizin sahip olduğu değerlerin insanların farkındalığını arttırarak korunmasına özen göstermemiz şarttır. İnsanlarımız hayatlarına soyut yada somut olsun sadece varlığıyla değer katan unsurları kabullenir, sahiplenir ve buda beraberinde korumayı getirir. İznik tarihi kıyı bandı rekreasyon alanı çevre düzenlemesi projesini bu bağlamda değerlendiriyor ve çok önemli buluyorum. Bakınız 3,5 kilometre uzunluğunda ve 135 bin metrekare alana sahip bir kıyı bandından söz ediyoruz. Ana yola bağlanan araç yolları önemli olmakla beraber bisiklet yolu, çocuk oyun alanları ve yayalar için yürüyüş ve koşu yolları buranın asıl amacına hizmet edecek önemli noktalardır. Peyzaj uygulamaları çevre düzenlemeleri ve aydınlatmalarıyla gerçekten başarılı bir çalışma olmuştur. Halkımıza fiziki şartlarıyla önemli bir yaşam alanı kazandırmış, İznik halkı içinde yeni bir cazibe merkezi hayat bulmuştur. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İznik Arkeoloji Müzesi 2021'te tamamlanacak

"İznik Arkeoloji Müzesi'nin proje çalışmalarını bu ay içerisinde bitireceğiz. Allah'ın izniyle eylül ayında temelini atacağız ve hızlı bir inşaatla 2021 eylül ayına onu da yetiştireceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Ersoy, "Size vermiş olduğumuz sözlerden birini de bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta ise "Bursa Büyükşehir Belediyesi İznik'e müthiş bir dokunuş yapmıştır. İznik bir markadır pırlantadır. Buraya yapılan her dokunuş ileride parlar. Her dokunuş ileride daha büyüyüp gelişmemize yardımcı olur" dedi.

"İznik tüm insanlığın evrensel mirası"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa olarak tarihi ve doğal güzellikler olarak Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biriyiz. Eşsiz hazinelere sahibiz. İznik Türkiye'nin değil bütün insanlığın evrensel mirasıdır. Geçmişte bu güne gelen İznik Ayasofya Cami, Bazilikası, hanları ve hamamlarıyla evrensel bir mirastır. İznik altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından UNESCO dünya mirası listesine girmeye hazırdır. İnşallah 2021 ve sonrası İznik UNESCO şehri olarak misafirlerimizi burada ağırlarız. Pandemi başlamadan önce Güney Kore'nin en önemli iki acentası İznik'i listelerine almışlardı. Pandemi sonrası İznik'in tanıtılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şehrimiz 267 kilometre kıyısı olan bir şehir tüm kıyılarımızda sahil düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Toplamda 70 milyonluk bir harcama yaptık. 2017 başında başlayıp 26 Mart tarihinde İznik'teki bu çalışmamızı tamamladık. 19 milyonluk proje alanı 3,5 kilometre doğal yürüyüş alanı 11 adet çocuk parkı tuvaletler ve peyzaj alanlarıyla gerçekten çekim merkezi haline geldi. Bu projenin başlatılmasında katkısı olan tüm eski belediye başkanlarına ve şimdiki İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta'ya teşekkür ediyorum" dedi.

İznik'te zaman geçirmek çok kıymetlidir

Bursa Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise "İznik Sahil Şeridi Projesinin Bursalıları hayırlı olmasını diliyorum. Bu sahil şeridini bir akşam yürüyüş yaparak tecrübe ettim gerçekten çok hoş bir alan olmuş. Yapanlara teşekkür ediyorum. İznik Dünyanın bir kıymetidir o sebeple burada zaman geçirmek çok kıymetlidir" diye konuştu.

Açılışın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki topluluk açılışı yapılan sahil yolunu gezdi.

Bakan Ersoy, 19 milyon TL'ye düzenlenen İznik sahil şeridinin açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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