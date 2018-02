Bakan Elvan: "Kim ne yaparsa yapsın Türkiye hiçbir şekilde terörle mücadele etmekten vazgeçmeyecek"

ANKARA - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, kim ne yaaprsa yapsın Türkiye'nin hiçbir şekilde terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Bu mesele bir milli mesele olduğu kadar bir insanlık meselesidir" dedi.

Başkent'te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un organizesinde, Estergon Kalesi'nde, 'Konyalılar Buluşması' programı düzenlendi. Konya Tanıtım Filmi'nden sonra bir konuşma gerçekleştiren Kalkınma Bakanı Elvan, "Burada Konya'nın doğusundan batısına her ilçesinden her köşesinden kardeşlerimiz var. Bugün burada çok sayıda üst düzey bürokrat var. Bir taraftan bu toprakların en özgün şehrine Başkentler Başkenti Konya'ya aidiyetimizi muhafaza ederken bir yandan da her türlü mahrumiyet ve zorlukla boğuşarak okuduk, çalıştık ve çaba sarf ederek devletimize ve milletimize faydalı olacak önemli yerlere geldik. Her birini dinleseniz onların ne tür zorluklardan geçtiğini saatlerce heyecanla dinleyeceksiniz. Her birimiz bu sıkıntılardan geçtik. Bizler hiçbir zaman Hz. Mevlana'nın şehrine aidiyetimizden taviz vermedik. Aksine, bu değerlerin bu yüce şuurun kolektif bir şuara dönüşmesi, birlik hayatımızın zenginleştirmesi için üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İşte bu buluşma bu şuuru taşıdığı için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Konya, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet ilkelerimizin teminatı olan bir şehir"

Konya'nın dinamik bir şehir olduğunu belirten Bakan Elvan, "Konya, geleceğini geçmişten aldığı güçle, azimle ve inançla kuran bir şehir. Konya diğer şehirlere örnek olacak atılımda ve atılımlar gerçekleştirmiş şehir. Ayrıca Konya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, "Tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet" ilkelerimizin teminatı olan bir şehir" şeklinde konuştu.

"Türkiye hiçbir şekilde terörle mücadele etmekten vazgeçmeyecek"

Türk Silahlı Kuvvetlerini yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de konuşan Kalkınma Bakanı Elvan şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye terör belası ile mücadele ediyor. Terör örgütleri birleşip milletimizin birliğine saldırıyor. Türkiye ile hesabı olan küresel karanlık güçler, buradakilere de ağa babalık yapıyor. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye hiçbir şekilde terörle mücadele etmekten vazgeçmeyecek. Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu mesele bir milli mesele olduğu kadar bir insanlık meselesidir. Fırat Kalkanı Harekatını bunun için yaptık, Zeytin Dalı Harekatını da bunun için yapıyoruz. Bizim devlet olarak duruşumuz net ve bellidir. Bu bölgedeki huzuru asla bozdurmayacağız. Bir huzur adası olan Türkiye'nin güvenliğini insanlığın güvenliği ile eş değer olduğunu biliyoruz. Ordumuz bu bilinçle hareket ediyor. Ordumuz, milletimizin müşterek değerleri ile hareket ediyor."

Bakan Elvan, programda Yahya Kemal'in şu şiirini okudu:

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur Yarabbi.

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın.

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın"

Elvan, "O gün istiklal için mücadele eden ordumuz bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda aynı kararlılıkla mücadele ediyor. Hainlerin üzerine yılmadan kararlılıkla gidiyor. O gün nasıl muzaffer olduysak, inşallah bugünde muzaffer olacağız" temennisinde bulundu.

Programa, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çok sayıda Konyalı milletvekili, Konyalı bürokratlar ve davetli katıldı.