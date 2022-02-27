Türkiye, Avrupa Konseyi'nde Rusya'yla ilgili neden çekimser oy verdi? Bakan Çavuşoğlu sebebini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde CNN Türk yayına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son yaşanan gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da durumun artık savaşa dönüştüğünü belirten Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesinin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını söyledi. Öte yandan Çavuşoğlu, "Türkiye neden çekimser oy verdi" sorusuna da yanıt verdi.

"19. MADDE GAYET AÇIK"

Boğazlardan savaş gemilerinin geçişiyle ilgili Çavuşoğlu, "Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız. 19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik. Artık bu çatışma bir savaşa dönüştü, bu durumda taraflardan biri Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü böyle uygularız. 19. madde istisna tanıyor. Savaş ülkesinin gemisi bağlı olduğu limana dönecekse istisna getiriliyor. Montrö'nün tüm hükümlerini şeffaflıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

"SUİSTİMALİN OLMAMASI LAZIM"

Açıklamalarının devamında Çavuşoğlu, "Biz sözleşmeden bahsediyoruz. Eğer bu savaş gemisi, savaşın tarafı olan ülkedeki üsse gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada o geminin üsse kayıtlı olup olmadığı belli. Suistimalin de olmaması lazım. Üsse gideceğim deyip de Boğaz'dan geçtikten sonra savaşa dahil olmaması lazım. Türkiye'nin tutumunu ve Montrö anlaşmasının hükümlerini açıklamış oldum" dedi.

19. MADDE NEDİR?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi, Türkiye'ye savaş olarak nitelediği durumlarda Boğazları savaş gemilerine kapama hakkını tanıyor. Bu maddenin işletilmesi halinde, sadece Karadeniz filosuna bağlı olup üslerine dönüş yapan gemilere izin verilebiliyor.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIRIMLARA KATILMADIĞI DOĞRU DEĞİL"

Yaptırımlara Türkiye'nin katılmadığı iddiasının doğru olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Biz gerek Rusya'nın kararı ve saldırısından sonra açıklamalarımızı yaptık ve açıklamalarımız net. Sadece Türkiye olarak tek taraflı değil, tüm uluslararası platformlarda da Türkiye'nin tavrı nettir. Rusya'nın saldırganlığı kınandı mı? Kınandı. AGİT'te ortak açıklama yapıldı, Türkiye bunlara katıldı. BM Genel Kurulu toplanacak. Buradaki karar tasarılarına baktığım zaman yaptırımlara kadar her şey var. Bizim tavrımız varken Türkiye'ye suçlama getirmek doğru değil. Türkiye ilkesel davranıyor. dedi.

"TÜRKİYE NEDEN ÇEKİMSER OY VERDİ?" SORUSUNA ÇAVUŞOĞLU'NDAN YANIT

Ukrayna'ya desteğimizi net şekilde beyan ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "24 Şubat'ta askeri harekatın başlaması üzerine Rusya'ya yönelik kınama ve yaptırım kararı kabul edildi, Türkiye buna evet oyu verdi. Türkiye neden çekimser oy verdi? Biri Rusya'nın yetkilerinin askıya alınması. Rusya ile yoğunlaştırılmış diyalog sürecine girilmesi. İkinci seçenek ise doğrudan temsil hakkının elinden alınması ve diyaloga girilmemesi. Az önce ne dedik, müzakereler başlayacak. Müzakereleri ve diyalogu ön plana çıkarıyoruz. İlk seçenek olsaydı biz buna evet diyecektik. Diyalogun kesilmesiyle ilgili karara katılmamamız lazım. Rusya ile buranın bağlarını koparmanın Avrupa Konseyi'ne bir yararı var mı? Hayır yok."

Sözlerinin devamında Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu yüzden oylamada çekimser oy kullandık. Çünkü bu diyalog kanallarının kapanması anlamına geliyor. Ukraynalılara da söyledik, onlar da gayet güzel şekilde anladılar. Türkiye'nin içinden bazıları bunu başka yöne çekerek bize saldırmaya çalışması garip ve kusura bakmasınlar siyasi saiklerle yapılmış yorumlardır." dedi.