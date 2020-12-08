Bakan Çavuşoğlu Macar mevkidaşı Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB), sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB), sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin bir soru üzerine, "Sadece yarınki zirvede değil AB'den her zaman stratejik ve aklıselim davranmasını bekliyoruz. Var olan sorunların çözümüne de katkı yapmasını isteriz ama bunun için AB'nin dürüst bir ara bulucu rolünü üstlenmesi lazım." yanıtını verdi.

Son dönemde Türkiye'nin diplomasiye önemli fırsatlar verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Birincisinde (Oruç Reis) geminin çıkışını geciktirdik, ikincisinde bakım için gemi Antalya Limanı'na geldi. Bu süreçlerin iyi değerlendirilmesini istedik ama bu süreçlerde Yunanistan'ın ve Rum kesiminin kışkırtıcı adımlarını gördük. Olumsuz tavırlarını gördük. Böyle bir süreçte AB, Yunanistan'ı ve Rum kesimini masaya getirebilirdi, maalesef olmadı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırlarının özellikle 20 Ekim'den bu yana devam ettiğine dikkati çekerek, "Şöyle bir baktım, 11 tane NAVTEX, 12 tane NOTAM yayınlamışlar. Biliyorsunuz NAVTEX denizdeki faaliyetler için, NOTAM da hava sahasındaki faaliyetler için yayınlanır. Ayrıca silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmek için kışkırtıcı adımlarda bulundu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, tüm bu süreçlerde bile çok sabırlı davrandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın diyaloğa yanaşmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İstikşafi görüşmelere gemi faaliyetlerini sürdürdükçe gitmeyeceklerini söylediler. Bu arada, NATO'nun ayrıştırıcı toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçıyor? Yunanistan, 'Oruç Reis gemisi orada olduğu sürece toplantılara gelmeyeceğiz' demişti. 29 Ekim'de Oruç Reis faaliyetlerini o bölgede sonlandırdı, tamamladı geldi, Antalya Limanı'nda ama (Yunanistan) hala başka bahaneler buluyor."

AB'nin bu gerçekleri görmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "'Tek taraflı olarak hep kışkırtan taraf Türkiye'dir, Türkiye olumsuz tavırlarını sürdürüyor' gibi açıklamalar görüyoruz. Bu doğru değil. Burada adil ve dürüst olmaları gerekiyor. Sadece yarınki toplantıda değil, biz her zaman aklıselim bir şekilde, onlar da stratejik düşünürse olumlu hava yaratarak ilişkilerimizi geliştiririz. Sorunları da ancak yine diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu