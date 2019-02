Bakan Çavuşoğlu: "Diplomasiyle diploması, müzakereyse müzakere, restse rest"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Sahada güçlüyüz masa da çok daha güçlüyüz. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, restse rest. Ama kazanıyoruz.

"Gübre ve ilaçtaki maliyetlerin döviz kurundaki dalgalanmasını fırsat bilenlerin ürünleri fahiş fiyata çıkardığını, Döviz kurunda düşme olmasına rağmen fiyatları çıkardıklarını indirim yapmadığını ve daha da arttırdığını görüyoruz"

"Sahada güçlüyüz masa da çok daha güçlüyüz. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, restse rest. Ama kazanıyoruz"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışında eskisinden daha güçlü olduğunu belirterek "Sahada güçlüyüz, masa da çok daha güçlüyüz. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, restse rest. Ama kazanıyoruz. Çünkü doğruları savunuyoruz. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz, hakkımızı ve mazlumların haklarını savunuyoruz" dedi. Gübre ve ilaç fiyatlarında artışlara da değinen Çavuşoğlu, "Nasıl Ankara'da, İstanbul'da tüketicinin kazıklanmaması için tedbirler aldıysak çiftçinin de üzerindeki yükü almak için devletimiz gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinde, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde AK Parti ilçe teşkilat toplantısına katıldı. Toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra Elmalı Belediye Başkanı ve başkan adayı Ümit Öztekin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda, Elmalı'da son 5 yılda kazandırılan hizmetleri anlatan kısa film de izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girdi maliyetlerinin yükseldiğini görüştüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Gübre ve ilaçtaki maliyetlerin döviz kurundaki dalgalanmasını fırsat bilenlerin ürünleri fahiş fiyata çıkardığını, döviz kurunda düşme olmasına rağmen fiyatları çıkardıklarını indirim yapmadığını ve daha da arttırdığını görüyoruz. Nasıl Ankara'da, İstanbul'da tüketicinin kazıklanmaması için tedbirler aldıysak çiftçinin de üzerindeki yükü almak için devletimiz gerekeni yapacaktır. Çiftçimize 17 yıldır hayvancılıktan arıcılığa, etten süte, mazottan ürün desteğine kadar çiftçimize çok büyük destek verdik. Rantçılarında çiftçimizi ezmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Müzakereyse müzakere, restse rest"

Türkiye'nin yurt dışında eskisinden daha güçlü olduğunu kaydeden Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Sahada güçlüyüz, masada çok daha güçlüyüz. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, restse rest. Ama kazanıyoruz. Çünkü doğruları savunuyoruz. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz, hakkımızı ve mazlumların haklarını savunuyoruz. Dünya insanlığı için düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Dünyada en çok insani yardım yapan ülkenin dünya için söylediği her şey anlam ifade eder. Amerika'dan bile daha fazla insani yardım yapıyoruz. ABD, 6.7 milyar, biz 8.1 milyar dolar yapmışız. Amerika'nın milli gelirine bakın bizimkinden kaç kat büyük ama bu gönlü zengin ülkenin dış politikasına yansımasıdır. Ekonomimiz bugün zayıf olsaydı bu saldırıları kolay atlatamazdık. Etrafımızda ateş çemberi var. Bu ateş çemberinin içinde istikrarlı ülke olarak yolumuza devam ediyorsak bunun bir sebebi var. Bizim birliğimiz beraberliğimiz sadece Ümit Öztekin'i seçmek için önemli değil zaten seçeceğiz. Belki Antalya'da birinci olacaksınız. Bu sene Elmalı'dan birincilik bekliyorum. Hem Menderes Türle için hem de Ümit Öztekin kardeşimiz için. Hedeflerimizi Türkiye'yi ulaştırmak için bu seçim önemlidir.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2019'a kadar değil, mezara kadar devam edeceğini bildiren Çavuşoğlu, ittifakın milletin ve ülkenin bekası olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Bize de sorumluluklar düşüyor. Bu seçim öncesinde sizin anlatabileceğiniz çok şey var. Hiçbir eziklik duymadan göğsünüzü gere gere Elmalı'da yapılmayan hizmetlerin yapıldığını anlatacaksınız" diye konuştu.

"Kırmadan, dökmeden yapacağız"

'Sadece seçim günü vazifeliyiz' söylemlerinin yanlış olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kırmadan, dökmeden yapacağız. Bu iş gönül işi, zorla olmaz. İkna edeceğiz. Zaten CHP'ye oy vermiş kardeşimizin huzursuzluğunu görüyoruz. Bugün kurdukları ittifakın içerisinde PKK var. Evet, Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. Herkes siyasi parti kurabilir ama o milletvekilleri PKK'ya silah götürürse ki şu an yargılanıyorlar. Belediye başkanları milletin paralarını PKK'ya veriyorsa gereği yapılır ki yapıldı da. PKK olmasa bir adım bile atamazlar. Bu ittifakın içerisinde PKK var. Vatanını, milletini seven ve CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bunu kabul edemez. CHP'li kardeşlerimizin daha rasyonel düşündüğünü görüyoruz. 'Genel seçimde CHP'ye veririm, ama Antalya'da Menderes Türel'e veririm' diyor.

"Tunceli bile İzmir'i geçmiş"

İzmir'in belediye anlayışını ele alan Çavuşoğlu, "İzmir'de CHP zihniyeti yüzünden kötü bir belediyecilik anlatışı var. Tunceli'ye gittim valimiz o kadar güzel hizmetler var ki, güvenlik güçlerimiz teröristi temizlemiş. Vatandaş, 'Biz artık gece bir buçuğa kadar dışardayız. Önceden saat 7'de eve girmek zorundaydık' diyorlar. Valimiz güzel hizmetler yapmış. Tunceli bile kısa sürede İzmir'i geçmiş. İnşallah, İzmir'de Nihat Zeybekçi seçildikten sonra güzel hizmetler yapılacak" şeklinde konuştu.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise, Elmalı ve Antalya'nın diğer ilçelerinde yapılan hizmetlerde Bakan Çavuşoğlu'nun katkıları olduğunu söyledi. Öztekin, "Böyle büyük bir liderin partisinde siyaset yapmak herkese nasip değildir." dedi.

Kaynak: İHA