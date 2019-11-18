Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı

18.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile varılan Suriye mutabakatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.

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