Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlara ilişkin, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı hayır yapmadılar, biz üzerimize düşeni yaptık. Buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım" dedi.
18.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile varılan Suriye mutabakatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.
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