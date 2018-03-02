Bakan Bak: "Abdi İpekçi Spor Tesisi'nin Yenilenmesi Zeytinburnu'na Değer Katacak"

Zeytinburnu Beştelsiz Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Abdi İpekçi Spor Tesisi'ni de Basketbol Federasyonu ile birlikte yenileyerek, ilçeye değer katacak yeni bir tesis kuruyoruz" dedi.

Zeytinburnu Beştelsiz Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları ve kurdele kesimiyle başlayan açılış töreninin ardından olimpik havuz ve tesis gezildi. Başkan Aydın'ın havuzda yüzen çocuklarla ilgilenmesi renkli görüntüler oluşturdu. Özgürlük Parkı alanında tamamı yer altında kalan yarı olimpik yüzme havuzu ve yer üzerinde seyir terasının bulunduğu tesiste yönetim ofisleri, eğitmen odası, duşlar, soyunma odaları gibi birçok ihtiyacı karşılayacak bölüm bulunuyor.

Spora ve sporcuya verdikleri değeri dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Zeytinburnu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Zeytinburnu'nda amatör tesisler için neler yaptığını biliyoruz, biz bunları daha önce birlikte paylaşmıştık, farklı amatör tesis açılışları da yapılıyor. Türk sporu Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize tesisler kazandırıyor ve kazandırmaya devam ediyor. Dört tane stadyum yapılıyor, bunların 13 tanesi tamamlandı. Bu yıl 6 tanesini daha tamamlayıp hizmete açacağız. Abdi İpekçi Spor Tesisi'ni de Basketbol Federasyonu ile birlikte yenileyerek yeni bir tesis kuruyoruz. İçerisinde milli takım kamp merkezleri olacak, yaşam alanları olacak. Zeytinburnu'na da önemli bir değer katacak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birçok projeye başlıyoruz. Gençlere ve sporculara desteğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. Tabii bunlar yeterli mi, yeterli değil. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin her yerine mahalle tipi sahalar, basketbol sahaları, yüzme havuzları gibi çeşitli spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Gençler spor yaparak kendi vücutlarını tanıyacak"

"2018 yılında da çok yoğun bir şekilde tesis yapmaya devam ediyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Bak, "Her şey gençlerimiz için tabii, spor çok önemli, sporun bize katkıları önemli ama en önemlisi de uyuşturucu ile mücadele. Sokaklarda biz olacağız, burası gençlerin gelebileceği, onlara imkan sağlayan bir tesis. Yüzme havuzları ve sosyal aktiviteleri ile gençler bir arada olabilecekleri bir mekana kavuştu. Uyuşturucuyla mücadele bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birinci önceliği. Çünkü spor yapan gençler uyuşturucudan uzak kalacak ortamlara geliyor, buralar gençlerin uyuşturucudan uzak kalabileceği ortamlar. Çocuklar ne zaman uyuşturucu bulaşır, yalnız kaldığı zaman, işte bu mekanlar gençlerimizin yalnız kalmayacakları ve toplumsal değerleri paylaşacakları ortamlar. Burada takım oyunlarını paylaşacaklar, yeni dostluklar edinecekler ve en önemlisi spor yaparak kendi vücutlarını tanıyacaklar" diye konuştu.

"Her mahallemizde tesislerimiz olacak"

Yüzme havuzu tesislerinin açılışının devam edeceğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise, "Zeytinburnumuzun hemen hemen her mahallesinde bunun gibi tesislerimiz olacak. Bir kısmı filen hizmet vermeye başladı ama henüz açılışlarını yapmadık. Önümüzdeki üç aylık süreçte açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu tesisi bin 500 kişi kullanıyor. Çocuklarımızın çocukken ve profesyonel ellerde yüzmeyi öğrenmeleri son derece önemli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL