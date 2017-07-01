Bakan Arslan : Çin'den Sonra En Çok Gemi Adamı Yetiştiren Ülkeyiz
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi'nin 26. Dönem mezuniyet törenine katıldı.
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi'nin 26. Dönem mezuniyet törenine katıldı. Fakültenin Tuzla'daki yerleşkesinde saat 16.30 sıralarında başlayan törende Bakan Arslan'ın yanı sıra İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, öğretim görevlilleri, öğrenciler ve aileleri de yer aldı.
Tören, başta Mustafa Kemal Atatürk ve denizcilik şehitleri olmak üzere tüm şehitler için denize çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Oğuz Salim Söğüt, Rektör Karaca birer konuşma yaptı. Daha sonra konuşan Ahmet Arslan, bakanlık olarak sektörün daha iyi noktaya gidebilmesi, sektörü daha iyi şekilde destekleyecek yeni meslektaşların yetişmesi adına üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde her türlü desteği verdiklerini söyledi. Kendisinin denizcilik ailesinden gelerek bakanlık sorumluluğunu aldığını hatırlatan Bakan Arslan, Türkiye'yi geleceğe hazırlarken denizciliğin çok önemli etken olduğuna dikkat çekti.
"ÇİN'DEN SONRA EN ÇOK GEMİ ADAMI YETİŞTİREN ÜLKEYİZ"
Türkiye'nin denizci bir ülke olması adına çok mesai saferttiklerini belirten Arslan, "180 bin gemi adamımız var. 35 bini aktif zabitan sınıfında meslektaşımız var. 60 üzerinde akdedite edilmiş eğitim kurumumuz var. Çin'den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz. Mevzuatı güncelliyoruz, gemi adamlarımızın sahip olması gereken belgeleri kolaylaştırıyoruz, sistemi basitleştiriyoruz" diye konuştu.
DENİZ TİCARET FİLOSU YÜZDE 100 ARTTI
Ahmet Arslan, "Kabotaj'da taşınan araç sayısında 12,7 milyon'a ulaştık. Ro-Ro hatlarını 9'dan 19'a çıkardık. Ro-Ro ile taşınan araç sayısı 220 binden 451 bine çıktı. Deniz ticareti deniz yolu taşımalarıyla özellikle dış ticarette 57 milyar dolar gelir elde ederken bugün 199 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Limanlarda yük miktarı 2 buçuk kat arttı. Hopa'dan İskendurun'a uluslararası trafiğe açık 170 limanımız var. Deniz ticaret filomuz yüzde 100'ün üzerinde artış ile 29 milyon detveyt tona yükseldi. Şu anda ülkemizin yılda 700 bin çelik işleme kapasitesi 4,5 milyon detveyt ton gemi üretebilme imkanı vardır." şeklinde konuştu.
"DENİZCİLİK SEKTÖRÜ YENİ MEZUNLARLA DAHA GÜÇLÜ"
Bakan Arslan, bugün mezun olan 106 öğrenciyle sektörün daha güçlü hale geleceğini ifade etti. Fakülte için staj gemisi talebinin çok önemli olduğunu kaydeden Arslan, geminin yapım dönemindeki maliyetinin ne olursa olsun bakanlık tarafından karşılanacağı müjdesini verdi. Ahmet Arslan, mezunların bundan sonra sektörün içinde olacağını belirterek, "Artık bizimle birlikte sektöre hizmet edecekler. Yolları ve bahtları açık olsun. Denizcilik meşakkatli ve bir o kadar da kutsal bir meslek" ifadelerini kullandı.
DERECEYE GİRENLERE PLAKET VERİLDİ
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ahmet Arslan'a İTÜ rozeti takdim etti. Ayrıca bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere plaket takdim edildi. Birinciler ödüllerini Bakan Arslan'dan aldı. Ödül töreninin ardından da mezunlar hep bir ağızdan 'denizcilik' yemini etti.
- Alas