Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de
12.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki askeri birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Güney SAT Grup Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sonrasında Bakan Akar ve komutanlar, Urla'daki Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti. İzmir'den kaçan Yunan askerlerini koruyan bir İngiliz gemisinden açılan topçu ateşi sonucu 11 Eylül 1922'de şehit düşen 1. Batarya Komutanı Yüzbaşı Kemal Bey ile seyisi Onbaşı Baki'nin mezarlarına çelenk bırakan Akar ve komutanlar saygı duruşunda bulundu.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Atışlı Tatbikat Bölge Birlik Komutanlığını (ATAT) da ziyaret etti.

Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra burada eğitim gören Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Harbiyelilere hitap eden Akar, askeri, savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelere değindi, Harbiyelilere meslek hayatları ve geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Komutanlığın bulunduğu Menteş bölgesi, Kara Harp Okulu öğrencilerinin eğitim aldığı önemli merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Akar, Güler ve Dündar da yıllar önce birer Harbiyeli olarak eğitim aldıkları Menteş'teki eğitim merkezinde Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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