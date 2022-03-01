Bakan Akar'dan Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri: Uygulamayı sürdüreceğiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, hem ülkeler arası ilişkiler hem de coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye tarafından dikkatle takip ediliyor. Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'nın sık sık Türkiye'ye "Boğazları kapatın" çağrısı yapmasının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi de bir kez daha gündem oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu konudaki tartışmayı bitirecek ifadeler kullandı.

İKİ ÜLKE DE DENİZDEN KOMŞU

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, söz konusu iki ülkenin de Türkiye ile denizden komşu olduğuna dikkati çekti.

"MONTRÖ'NÜN KORUNMASINDA FAYDA GÖRÜYORUZ"

Akar, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yıllardan beri gayet başarılı şekilde Montrö statüsü devam etti. Söz konusu sözleşme bütün kıyıdaş ülkelere yararlı olmakla birlikte diğer ülkelerin giriş-çıkışlarını da düzenlemiş vaziyette. Herhangi bir şekilde Montrö'nün aşındırılması, statükonun bozulması kimseye yarar sağlamaz. Montrö'nün korunmasında fayda görüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün tarafların Montrö ve Montrö'nün getirdiği kurallara uymasının yararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Dileğimiz bir an önce barışçıl yöntemler ve diplomatik yollarla bu sorunların çözülmesi ve bölgede sulhun, sükunun yeniden hakim olmasıdır. Bunun için çalışıyoruz"

"SÖZLEŞME MADDELERİNİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Karadeniz'in bir rekabet alanına dönüşmemesi için gayret gösteriyoruz" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülke olarak bu anlayışı bir ilke şeklinde muhafaza ettik. Tüm görüşmelerimizde Türkiye olarak Karadeniz'deki barışın, huzurun, güvenli ortamın devam etmesi için gayret gösterdik. Türkiye olarak bugüne kadar tüm meselelere bu çerçevede baktık. Bu olayda da aynı şekilde bakıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz."

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