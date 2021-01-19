Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden matematik yarışmasında uluslararası başarı

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinden 19 öğrenci, Caribou Uluslararası Matematik Yarışması'nda kendi yaş gruplarında birincilik alarak büyük başarıya imza attı.

Her yıl dünya genelinden öğrencilerin katıldığı ve Kanada Matematik Derneği ve Fields Enstitüsü tarafından desteklenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması, farklı seviyelerde düzenleniyor. Pandemi nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilen yarışmaya katılan Bahçeşehir Kolejinin; Ankara İncek, Adana, Bodrum, Karadeniz Ereğli, Burhaniye, Samsun 19 Mayıs ve Ankara 50. Yıl kampüslerinden katılan 19 öğrenci, kendi yaş kategorilerinde Türkiye ve dünya 1'incilikleri aldı.

Öğrencilerinin Caribou Uluslararası Matematik Yarışması'ndaki başarılarıyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, bu tür yarışmaların hem matematiğe olan ilgiyi artırdığı hem de matematik okuryazarlığını uluslararası alanda test etme olanağı sunduğu için öğrencileri her yıl Caribou Matematik Yarışması'na katılmaları için teşvik ettiklerini söyledi.

Dağ sözlerine şöyle devam etti: "Yarışma soruları bizim müfredatımız ile örtüşüyor. Öğrencilerimiz bu yarışmada her yıl başarılar elde ediyorlar. Akademik bir uluslararası yarışma deneyiminin erken yaşlarda kazanılması önemli. Hem matematiğe olan ilgileri hem kendilerine güvenleri artıyor. Sınav sonrası yanlış yaptıklarını sorular üzerinden kazanım eksikliklerini de gözlemleme ve değerlendirme olanağı buluyorlar."

Caribou Uluslararası Matematik Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin isimleri ve elde ettikleri dereceler şöyle:

"Ankara İncek Kampüsü'nden Kağan Huseynov, 2. sınıf Dünya 1'incisi;

Adana Kampüsü'nden Nevzat Ali Karyağdı, 2. Sınıf Yaş Kategorisi 1'incisi;

Bodrum Kampüsü'nden Mehmet Danacı, 5. ve 6. sınıflar Kategorisinde ikinci kez Dünya 1'incisi;

Burhaniye Kampüsü'nden Kuzey Aras Tuncay, 4. Sınıf Yaş Kategorisi Türkiye ve Dünya 1'incisi;

Karadeniz Ereğli Kampüsü'nden Uras Şen, 4. Sınıf Yaş Kategorisi 1'incisi;

Samsun 19 Mayıs Kampüsü'nden Demir Özdemir, 4. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Arya Gülce Özdil, 4. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi; Beren Oğuz, 4. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi; Tuna Meriç 4. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Yağız Yaşar, 4. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi.

Ankara 50. Yıl Kampüsü'nden Öykü Zeynep Emen, 6. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Toprak Çimen, 2. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Ata Utku Çalık 2. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Kuzey Deniz Gürsesli, 4. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Zeynep Su Baydur, 3. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Yağız Talat Yıldız, 2. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Sarp Onat Fincan, 2. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Mehmet Kuzey Yılmaz, 2. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi, Eda Aslan, 2. Sınıf Yaş Kategorisi Dünya 1'incisi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı