Bahçeşehir Koleji'nin sahibi kimdir? Bahçeşehir Koleji kurucusu kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. 1968 yılında kurulan Uğur Dershanesiyle başlayan serüvenin arkasındaki isim araştırılıyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NİN SAHİBİ KİMDİR?

Enver Yücel, 1974 yılında henüz 17 yaşında bir gençken adım attığı eğitimcilik mesleğini bugün global bir eğitim markası haline getirdiği Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının vizyoner kurucusu olarak sürdürüyor. Enver Yücel'in, vizyoner kurucusu olduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'nin 63 ilinde 144 kampüsüyle eğitim veriyor. Bahçeşehir Koleji kurulduğu 1994 yılından bu yana Türkiye'ye öncülük eden eğitim modelleri uyguluyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ SAHİBİ ENVER YÜCEL KİMDİR?

1957'de Giresun'da doğan Enver Yücel lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Ardından da bugünkü ismi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü bitirdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Tüm hayatını eğitime adayan Enver Yücel, 1974 yılından bu yana başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. Eğitimi dünyanın çözülmesi gereken en önemli problemi olarak gören Yücel, bu amaçla eğitim alanını bir sosyal sorumluluk alanı olarak tanımlıyor. Fas'tan, Cibuti'ye, Somali'den, Ortadoğu'ya dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilere kurumlarında burs olanağı sağlayarak eğitim desteği sunan Yücel, bu sürecin dünyada barışı getireceğine inanıyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİNİN DOĞUŞU



Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir'de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, "kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak" amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel'in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'nin 63 ilinde 144 kampüsüyle eğitim veriyor.

Bahçeşehir Koleji kurulduğu 1994 yılından bu yana Türkiye'ye öncülük eden eğitim modelleri uyguluyor. Türkiye'de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Master 6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor.

Bahçeşehir Kolejinin Dönüm Noktaları Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1994 Bahçeşehir Koleji, eğitim sektöründe 48 yıldır hizmetini sürdüren Uğur Dershanelerinin Kurucusu Enver Yücel tarafından dünya standartlarında eğitimi Türkiye'de yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu.

1994–1995 eğitim öğretim yılında, 2 anaokulu, 9 ilkokul ve 3 orta hazırlık sınıfında toplam 222 öğrenci ile İstanbul Bahçeşehir'deki kampüsünde eğitime başladı.

1997–1998 eğitim öğretim yılında anaokulu ve ilköğretim okulu mevcut binasında eğitim öğretime devam ederken, ortaokul ve lise sınıfları yeni yapılan binaya taşınarak iki ayrı binada hizmetini sürdürmeye başladı.Aynı yıl Türkiye'de 8 yıllık eğitime geçildi.

1998 yılında Bahçeşehir Üniversitesi kuruldu.

2003–2004 eğitim öğretim yılında Bahçeşehir Koleji Bursa'da bir şubesini açarak eğitim hizmetini İstanbul dışına taşımanın ilk adımını attı.

2005–2006 eğitim öğretim yılında İstanbul-Yeşilköy'de bağımsız anaokulu açıldı.

2005–2006 eğitim öğretim yılında Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek olan uluslararası standartlarda bilimsel çalışma ve eğitimle, geleceğin teknolojisine yön veren, evrensel bilime katkıda bulunan lider gençler yetiştirmek amacıyla Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesini kuruldu.

2006–2007 eğitim öğretim yılında İstanbul'da ikinci kampüs olarak Florya ve Türkiye genelinde Kocaeli, Antalya ve Konya'da yeni kampüsler açılarak şube sayısı 6'ya çıktı.

Bilgisayarlı eğitimin ilk adımı olan Class Mate çalışması başladı. Kişiye Özgü eğitim Modeli (KÖM) uygulanmaya başladı.

2007–2008 eğitim öğretim döneminde BJK Koleji devralındı. Aynı yıl Burhaniye, Alanya ve Doğu Anadolu'nun ilk kampüsü olan Bahçeşehir Koleji Van Kampüsü açıldı.

2008 yılında ABD'deki non-profit eğitim organizasyonu Bahçeşehir Kolejine "Eğitimde Mükemmellik Mavi Kurdele" ödülü verdi.

2008–2009 Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü ve Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsü eğitime başladı.

2008 Enver Yücel TBMM'den "Üstün Hizmet Ödülü" almaya hak kazandı.

2011 Bahçeçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ilk mezunlarını verdi.

2012 yılında ABD'li fon ortağı Carlyle grubu ile yatırım ortaklığı yapıldı.

2012 yılında BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

2013 Çift Dilli Eğitim Sistemi uygulanmaya başlandı. Dijital Dünya Okulu lansmanı yapıldı. 21. yy Ortaklığı Platformuna Türkiye'den tek eğitim kurumu olarak üye olundu.

2013–2014 eğitim ve öğretim yılında Bahçeşehir Koleji İskenderun Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ankara İncek Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır (Vadi Evleri) Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsü açıldı.

2013–2014 İstanbul Anadolu yakasındaki ilk kampüs olan Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü açıldı. Apple iş birliği ile dijital eğitim içeriği genişletildi.

2014–2015 STEM+A eğitimi, kodlama ve robotik eğitimi Bahçeşehir Kolejinin tüm kampüslerinde uygulanmaya başladı.

2014–2015 eğitim ve öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Dalaman Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü açıldı.

2014 Enver Yücel, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşen ve yıl boyunca süren BM etkinliklerinin ödüllendirildiği "UNCA Ödülleri"nde "Küresel Eğitime Katkı Ödülü"ne layık görüldü. Enver Yücel'e ödülü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından takdim edildi.

2015 Türkiye'nin ilk çocuk bienali Bahçeşehir Koleji 1. Çocuk Bienali düzenlendi.

2015–2016 10 yıl aradan sonra ikinci Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsü İzmir Güzelbahçe'de açıldı

2015–2016 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Burdur Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Torbalı Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Manisa Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Akhisar Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ayvalık Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Afyon Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Çorlu Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Keşan Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Bismil Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Ordu Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü ve Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü açıldı.

2016 Dünyanın ilk STEM Bienali olan Bahçeşehir Koleji 1. STEM Bienali düzenlendi.

2016 1. Bahçeşehir Koleji Spor Olimpiyatları düzenlendi.

Olimpiyatları düzenlendi. 2016 Carlyle grupta bulunan tüm hisseler Enver Yücel ve Hüseyin Yücel tarafından geri alındı.

2016 Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646 New York'ta düzenlenen Dünya Robotik Turnuvası'nda Chairman Award'u kazandı.

2016–2017 eğitim öğretim yılında İstanbul'daki ikinci Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Taşdelen'de açıldı.

2016–2017 eğitim öğretim yılında olmak üzere Bahçeşehir Koleji İstanbul Taşdelen, Ankara Çayyolu, İzmir Karşıyaka, Siirt, Elâzığ, Hatay, Aydın Kuşadası, Isparta, Malatya, Çorum, Karabük, Iğdır, Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi, İzmir Torbalı Anadolu Lisesi, Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi kampüsleri açıldı.

Türkiye'de ilk kez uygulanan lise geçiş modeli Apply FenTek uygulaması başladı ve Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine bu uygulamayla öğrenci kabul edildi. Yabancı dil eğitiminin bir uygulaması olan Together başladı.

INTEGRA 3646 Dünya Robotik Turnuvasında 4000 takım arasından Dünya Finalisti olmaya hak kazandı.

2017–2018 Bahçeşehir Koleji tarihindeki en büyük eğitim yatırımı hayata geçirildi ve Bahçeşehir Koleji Gümüşhane, Diyarbakır Hevsel, Pendik, Darıca, Mimaroba, Bakırköy, Ataşehir, Trabzon, Alaşehir, Yozgat Sorgun, Siirt, Karadeniz Ereğli, Kütahya, Antalya Konyaaltı, İzmir Torbalı, Kahramanmaraş, Çankırı, Nazilli ve Tokat kampüsleri açıldı.

2018-2019 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye'nin 56 ilinde 125 kampüsüyle başladı.

Yapay Zekâ Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenme Platformu Metodbox, tüm kademelerde kullanılmaya başlandı.

2019-2020 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye'nin 61 ilinde 128 kampüsüyle başladı.

Yapay Zekâ Okuryazarlığı dersleri başladı. Bahçeşehir Koleji, Türkiye'de yapay zekâ okuryazarlığı dersi uygulayan ilk K12 kurum oldu.

2020-2021 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye'nin 63 ilinde 137 kampüsüyle başladı. Türkiye'nin yerli ve güvenli eğitim odaklı uzaktan görüşme platformu SeeMeet, uzaktan görüntülü eğitim uygulama platformu olarak kademeli şekilde Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

2021-2022 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye'nin 63 ilinde 144 kampüsüyle başladı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDE SERVİS ÜCRETLERİ GÜNDEM OLDU! Bahçeşehir Koleji'nin Çamlıca Kampüsü'nde okulların pandemi nedeniyle kapalı olduğu döneme ait önceden ödenmiş servis ücretinin iadesi için hakem heyetine başvuran velilerin çocuklarının fişlendiği ortaya çıktı. Yeni eğitim dönemi için çocuğunu servise yazdırmak isteyen velilerden biri, karşısındaki görevlinin "Çocuğunuzun kaydını yapamayacağız; çünkü siz daha önce tüketici hakem heyetine başvurmuşsunuz" sözleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sürecin sonunda haklı bulunan veliler, hakem heyeti kararıyla 9 aylık 2019-2020 öğretim dönemi için firmaya ödemiş oldukları ancak hizmet alamadıkları ayların ücretini yasal faizi ile birlikte geri aldı. Uzun bir hukuki mücadele sonucunda hakem heyeti kararı ile alamadıkları hizmete karşılık ödedikleri servis ücretlerini geri alan veliler, bu kez fişleme skandalıyla karşı karşıya kaldı. Hafta başında okulların yeniden açılması ile daha önce hakem heyetine başvuran öğrenci velilerinden biri, çocuğunu yeniden servise yazdırmak istedi. İşte ne olduysa bu anda oldu. Servis yetkilisi, önünde açık olan kayıt ekranında çocuğun ismini arattıktan sonra öğrenci velisine dönüp, "Çocuğunuzun kaydını yapamayacağız; çünkü siz daha önce tüketici hakem heyetine başvurmuşsunuz" cevabını verdi.

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