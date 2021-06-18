Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya Aspendos Kampüsü

Bahçeşehir Koleji, Antalya'nın Serik ilçesinde gelecek eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek yeni bir kampüs kuruyor.

Bahçeşehir Koleji, Antalya'nın Serik ilçesinde gelecek eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek yeni bir kampüs kuruyor.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 22 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak 51 derslik ve 1200 öğrenci kapasitesindeki Aspendos Kampüsü eylülde açılacak.

Kolejin en büyük üç kampüsünden biri olacak okulda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesinin yanı sıra 8 laboratuvar, 2 yüzme havuzu, 2 tenis kortu, kapalı ve açık spor salonları da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, kurumun eğitim vizyonunu, yatırımlar ve güçlü kadrosuyla yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Aspendos Kampüsü'nün yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Dağ, "Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri Serik'e donanımlı bir kampüs kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bahçeşehir Koleji'nin 25 yılı aşan tecrübesini, zengin akademik içeriğini ve dijital eğitim altyapısını büyük, güçlü ve modern bir kampüsle taçlandırıyoruz. Kampüsümüz güçlü bir akademik ve idari kadro ile yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitim götürmeyi hedeflediklerini anlatan Dağ, dijital eğitim yatırımları ve güçlü içeriklerle eğitimde öncü kurum olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de eğitim üzerine yaptıkları yatırımlarla gururlandıklarını ifade etti.

Geçen yıl 4, bu yıl ise 3 yeni kampüs açtıklarına dikkati çeken Dağ şunları kaydetti:

"Koşullar ne olursa olsun eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Salgın sürecini etkin aşılama ile geride bırakmak üzereyiz. Ancak dijital eğitim bundan böyle hayatımızda olmaya devam edecek. Hibrit eğitim her zaman devam edecek. Bu süreçte fiziksel yatırımlar, eğitim öğretimi okulların dışına çıkarabilmek ve dijitalleştirebilmek çok önemli. Bahçeşehir Koleji'nde dijital eğitim atılımlarımız 2001'e dayanıyor. Çeyrek asrı geride bırakan bir eğitim kurumu olarak dijital eğitime yatırım yapan Türkiye'deki ilk eğitim kurumlarından biriyiz. Özellikle dijital eğitim platformumuz Metodbox'ı 3 yılı aşkın zamandır kullanıyoruz. Salgınla birlikte daha da zenginleşen bir içerik sunuyoruz. Bu içerik, salgın sonrasında da öğrenciler için öğrenmede zaman ve mekan sınırını kaldırarak zenginleşmeye devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci