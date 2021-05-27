Son dakika haberi... Bahçelievler'deki cinayet davası: Oğlunu öldüren torunundan şikayetçi olmadı

Son dakika haberlerine göre BAHÇELİEVLER'de geçen yıl uzun yıllar boyunca kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin'i (43) silahla öldürdüğü gerekçesiyle "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Haydar Mert K.

BAHÇELİEVLER'de geçen yıl uzun yıllar boyunca kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin'i (43) silahla öldürdüğü gerekçesiyle "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Haydar Mert K.'nın (20) yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Maktulün annesi Saniye D. mahkemedeki ifadesinde, "Oğlum uzun yıllar eşine ve çocuklarına kötü muamelede bulundu. Eziyet yaptığını da biliyorum. Böyle bir olay olmasını da istemezdim, üzülüyorum. Şikayetçi değilim" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Haydar Mert K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki Saniye D. de duruşmaya katıldı. Duruşmada söz verilen Saniye D. "Maktul benim oğlum, sanık benim torunum olur. Maktul olan babası uzun yıllar cezaevinde kaldı. Çocuğunu üzerine almadı. Resmi olarak hiç evlilik yapmadı. Kendisi uzun yıllar eşine ve çocuklarına kötü muamelede bulundu. Eziyet yaptığını da biliyorum. Böyle bir olay olmasını da istemezdim, üzülüyorum. Şikayetçi değilim" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şenol Somuncuoğlu maktulü tanıdığını belirterek şunları anlattı: "Biz maktul ile birlikte toplu taşıma işi yaptık. Ben, maktulü Songül Hanım'la evlenmeden öncesinde de tanıyordum.1998 yılında Songül Hanım'ı kafede gördü, onu bıçak tehdidi ile zorla kaçırarak gayri resmi evlendi. Sonra Songül Hanım'dan çocukları oldu. Maktul, uyuşturucu madde kullanıyordu. Kendisine zarar veriyordu. Çocuklarını anneleri ile kendisini barıştırması için tehdit ediyordu. Aile içinde hep şiddet duyuyorduk. Hep böyle geçti. Songül'ü birkaç kez de yaraladı. Bir kez de kolunu kestiğini biliyorum. Onu kesemeyince, kendisini kesiyordu. Ben hemen karşı evde oturuyordum. O evde bağırtı olsa duyulur."

"MAKTUL BENİ DÖVERKEN OĞLUMU DA DÖVDÜ"

Sanık Haydar Mert K.'nın annesi Songül Çapan da mahkemede tanık olarak dinlendi. Çapan, "2000 yılında maktul beni döverken oğlumu da dövdü. Ben bunun üzerine ikinci kattan atladım. Oğlumu göz hastanesine götürdüm, orada muayene ettiler. 18 yaşından sonra ameliyatla düzelebileceğini söylediler. Ben orada doktorlara babası vurduğu için gözünün bu hale geldiğini söylemiştim. İşlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Resmi nikahlı olmadığımız için ve benim üzerime kayıtlı olduğundan baba adını Ali olarak yazdırdım. Ali isimli bir şahıs yoktur, nüfussuz büyümelerini istemedim " diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME İddianamede şüpheli Haydar Mert K.'nın 31 Ekim 2020'de Bahçelievler'deki 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'i silahla öldürüldüğü belirtildi. İddianamede, maktulün sanığın biyolojik babası olduğu ancak nüfus kaydında baba olarak gözükmediği anlatılarak, sanığın kaydının annesi üzerinde olduğu aktarıldı. İddianamede maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine vurgu yapılarak, bu sebeple resmi kayıtlar ve dosya içerisindeki tüm deliller değerlendirildiğinde maktulü sanığın babası olarak kabul etmenin hukuken ve vicdanen imkanının olmadığı kaydedildi. Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, maktulün sabıka kaydının iki sayfa olduğu aktarıldı. Maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, bu şiddetin çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı kaydedildi. İddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı anlatıldı. Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği iddianamede belirtildi. İddianamede, sanık Haydar Mert K.'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda Sarıkaya