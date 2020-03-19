Bahçelievler'de öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor
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Bahçelievler, Kocasinan

Bahçelievler'de öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Bahçelievler'de öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor Bahçelievler'deki meslek lisesinde dezenfektan üretimi Yeni tip korona virüse karşı Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri günlük 10 ton klor bazlı dezenfektan üretiyor.

19.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:36
Bahçelievler'de öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Bahçelievler'de öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Bahçelievler'deki meslek lisesinde dezenfektan üretimi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüse karşı Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri günlük 10 ton klor bazlı dezenfektan üretiyor. 30 kilogramlık bidonlara yoğunlaştırılmış olarak doldurulan dezenfektanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiliyor.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği mesleki ve teknik anadolu liselerinde de dezenfektan üretimine başlandı. Bu kapsamda Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojileri alanı öğretmenleri titizlikle korona virüsüne karşı dezenfektan üretimi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği formüle uygun olarak klor bazlı dezenfektan üretimi yapan öğretmenler, ürünleri yoğunlaştırılmış olarak üretiyor. Üretilen dezenfektanlar, 30 kilogramlık bidonlara yoğun halde dolduruluyor. Bidonların ağzı ise kapatılmasının ardından açılma ihtimaline bir kilitle daha sabitleniyor. Bir bidon seyreltildiğinde yaklaşık 1,5 ton klor bazlı dezenfektan elde edilirken öğretmenler günlük 10 tonluk üretim yapıyor. Öğrencilerle başlatılan ancak okullara ara verilmesinin ardından sadece öğretmenlerin devam ettiği projede üretilen klor bazlı dezenfektan, kamu kurum ve kuruluşlarında gönderiliyor.

"İstenildiğinde tabi biz bu kapasiteyi artırabiliyoruz"

Korona virüse karşı eğitimcilerin yürüttüğü çalışmadan olumlu sonuçlar alındığını belirten Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, "Mesleki ve teknik anadolu liselerimizde "Üreten Okullar Projesi" kapsamında hem öğretmenlerimizi hem öğrencilerimizi bu işin içine katarak adeta meslek okullarımız üretimin içine girdi. Biz bu süreçte ülkemizin korona virüsüne karşı yapmış olduğu mücadelede meslek okulları olarak hangi katkıyı sunabiliriz, buna dair hipoklorit bazlı bir hijyen solüsyonu burada üretilmeye başlandı. Bu üretim yoğunlaştırılmış bir ürün, sonra seyreltiliyor. 30 litrelik bidonlarda üretiliyor sonra seyreltildiğinde bir bidon 1, 5 tona tekabül ediyor. Burada bizim günlük 10 tonluk bir üretim kapasitemiz var. İstenildiğinde tabi biz bu kapasiteyi artırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbulumuzda 7 okulda yapılıyor"

Öğrencilerle başlayan projenin şu anki süreçte öğretmenlerle devam ettiğini belirten Çıkrıkçı, "Geçtiğimiz hafa cuma gününe kadar öğrencilerimizi de bu üretimin içindeydi. Türkiye genelinde 44 okulumuzda bu üretim yapılıyor. İstanbul'da 7 okulda yapılıyor. Üretildikten sonra seyreltilmiş haliyle yüzey temizliğinde, duvar, kullandığımız araçlar, aletler yaşamış olduğumuz alanların temizliğinde bir nevi ilaçlanmasında kullanılıyor. Şu an önceliğimiz kamu kurum ve kuruluşlarımız, İstanbul'da hangi okulun alt yapısı maske üretmeye hazırsa bunun üretimi başlayacak. Bu okulumuzda İstanbul Ticaret Odası ile bir protokol imzaladı, İTO'nun bünyesinde bulunan kuruluşların bu okulumuza desteği söz konusu" diye konuştu.

"Aldıkları zaman bire 50 oranında seyrelterek ürünü kullanmaları gerekiyor"

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında öğretmenler olarak önemli bir çalışmanın içerisinde yer aldıklarını ifade eden Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki dezenfektan üretiminde alan şefi olarak görev alan kimya öğretmeni Leman Mutlu, "Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte dezenfektan üretimi yapıyoruz. Herkes şu günlerde korona virüsle savaş halindeyiz. Bakanlık tarafından bize bildirilmiş olan formüle uygun olarak ürünlerimizi ve ham maddelerimizi karıştırıyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra dolum aşamasına geçiyoruz. 30 kiloluk bidonlar kullanıyoruz. Bizim ürettiğimiz konsantre bir ürün, bu ürünü alan kullanıcılar aldıkları zaman bire 50 oranında seyrelterek ürünü kullanmaları gerekiyor" dedi.

Bahçelievler'de öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Kaynak: İHA

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Bahçelievler'de öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

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