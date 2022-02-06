Bahçeli'nin sözlerine videoyla yanıt vereceğini açıklayan Davutoğlu sözünde durdu: Çok telaşlandığınız anlaşılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları karanlıktadır. Bunların birbirlerine kuşkusuz bu şaibeli tablo bizim sorunumuz dahilinde değildir. Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı adayı tarifi Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir." ifadelerine yayınladığı videoyla yanıt verdi.

18.00'DE AÇIKLAMAYA YAPACAĞINI SÖYLEDİ

İlk attığı tweetinde, "Sayın Bahçeli, yine çatık kaş, asık surat, kem sözle bizi hedef almışsınız. Elbet bir cevabım olacak. Siz saat ayarlamayı iyi bilirsiniz, şimdi saatinizi 18.00'e kurun ve bekleyin. Bugün saat 18.00'de cevabımı iyi dinleyin." diyen Davutoğlu, 18.25'te paylaştığı "Sayın Bahçeli orada mısınız?" başlıklı video yayınladı.

"NEZAKET DİLİ SİZİ TEDİRGİN ETTİ"

Videoda Bahçeli'ye seslenen Davutoğlu, "Sizinle bugün hasbıhal etmek istiyorum. Bakın dün Cumhurbaşkanımızın Covid testinin pozitif çıkması sonrasında toplumda genel bir insani refleks oluşmuştu. Bütün siyasi liderler geçmiş olsun mesajları yayınladı, sayın Cumhurbaşkanı da bu mesajlara cevap vererek nezaket gösterdi. Bir anda toplum kesiminde aylardır belki yıllardır özlediği bir yumuşatma atmosferi oluştu. Daha 24 saat geçmedi, anlaşılan bu nezaket dili sizi tedirgin etti ki hemen gerilim siyasetini tekrar masaya, yüzünüze yansıttınız." diye konuştu.

"BİR GÜN GELECEK SİZİNLE DE GÖRÜŞECEĞİZ"

Bahçeli'ye sert çıkan Davutoğlu, "Ya doğru yapmıyorsunuz sayın Bahçeli. Bırakın toplum biraz rahatlasın. Yaşınız yeterince olgunlaştı, siyasi tecrübeniz var. Artık sizi o tecrübenizle tanımak istiyor halk, öfkenizle, çatık kaşınızla, asık suratınızla değil. Yine anlaşılan muhalefet liderleri arasındaki temaslar sizi rahatsız etmiş. Sayın Bahçeli rahatsız olmuş olabilirsiniz. Ama size kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Yeni bir siyasi iklim oluşturacağız sayın Bahçeli. Uğraşmayın, bunu bozamayacaksınız. Bir gün gelecek sizinle de görüşeceğiz. Kimseyi dışlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BUNA KURNAZ SİYASET DENİR"

Milletin kurnaz siyasetçiden hoşlanmayacağını söyleyen Davutoğlu, "Sayın Bahçeli yine bu konuşmanızda Cumhur İttifakı'nın çok berrak, muhalefetin ise dağınık olduğunu söylüyorsunuz. Allah aşkına siz mi söylüyorsunuz bunu. 9 Kasım 2021'deki grup konuşmanıza bakın: "Biz muhalefetiz. Demokratik muhalefet işlevini görüyoruz." Hemen arkasından bir genel başkan yardımcınız da 'Biz hükümetin ortağı değiliz' demişti.Buna 'Devekuşu misali derler. Devekuşuna koş demişler, 'Ben kuşum koşamam' demiş. 'Uç' demişler, 'Ben deveyim uçamam' demiş. Siz de iktidar nimetlerinden istifade etmek istediğinizde hükümet ortağısınız, eleştiri geldiğinde muhalefetsiniz öyle mi? Buna akıllı değil kurnaz siyaset denir ve bu millet kurnaz siyasetçilerden hiç hoşlanmaz." dedi.

Davutoğlu açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Şu anda Isparta'da donarak ölen vatandaşın, toprağına gübre atamayan, tohum ekemeyen çiftçinin, kredisini ödeyemediği için intihar eden esnafın, aylık maaşını bir haftada tüketen emeklinin, aldığı zamları ocak enflasyonuyla tüketen işçinin, çocukların, gençlerin vebali sizin de omuzlarınızda. Bundan kaçamayacaksınız. İktidar ortağısınız. Türkiye'nin bugün geldiği ekonomik bunalımın birinci değilse de ikinci sorumlusu, hatta Cumhur İttifakı'nın eş başkan olarak sorumlusu sizsiniz.

"DEVLETİN İŞLEYİŞİNDEN HABERSİZSİNİZ"

Yine sayın Bahçeli, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasını dilinize dolamışsınız. Evet o zaman ben başbakandım. Siz başbakan yardımcılığı yaptınız.Bu tür kararların nasıl alındığını biliyor olmanız lazım. Bu tür kararlar ilgili kurumların değerlendirilmesi alındıktan sonra uygulamaya konur. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilk çay sohbetinizde sorun, Süleyman Şah kararının nasıl alındığını.Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı toplantılarda 'Bu güvenlik değerlendirmesi ve riski ortadan kalktığında Süleyman Şah tekrar eski yerine taşınabilir de' demiştik. Bunları sayın Cumhurbaşkanı'na sorun size anlatır. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben anlatırım. Bakalım o ne anlatacak size. Eskiden bir devlet adabı vardı ve bu adap içinde konuşulurdu bu tür konular. Adınız Devlet ama devletin en temel işleyiş mekanizmalarından habersizsiniz anlaşılan.

"BİZ MUHALEFETLE HER ŞEYİ KONUŞURUZ"

Biz muhalefet liderleriyle her şeyi konuşuruz rahatlıkla. Siz de bir gün sayın Erdoğan'la hani seçim meydanlarında birbirine idam urganı atmak üzerine, birbirine en ağır hakaret etmekten bugünlere nasıl geldiğinizi,Osman Öcalan'ın TRT'ye nasıl çıkarıldığını, bir seçim kazanmak için Abdullah Öcalan'dan nasıl mektup getirildiğini hiç konuştunuz mu?

"GELECEKTE GELECEK PARTİSİ VAR"

Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Telaşlanın. Çünkü biz gerilim siyasetine son vereceğiz. Sayın Bahçeli bütün bu konuşmada tek bir doğru sözünüz var, onu da tebrik ederim. Konuşmanızın sonunda 'Biz gelecekten umutluyuz' diyorsunuz. Evet sayın Bahçeli, gelecekten umutlu olun çünkü gelecekte Gelecek Partisi var. Siz istesiniz de istemesiniz de milletimiz Gelecek Partisi'nden umutludur.

"GERİLİM SİYASETİNE SON VERİN"

Ümit ederim en azından bugünlerde Sayın Erdoğan'ın, Sayın Akşener'in Covid'le mücadele ettiği bugünlerde gerilim siyasetine bir son verirsiniz. Biz dün akşam parti olarak Cumhurbaşkanı ve değerli eşinin rahatsızlıkları nedeniyle eleştirilerimizi daha dikkatli bir dille yapma kararı almıştık. Siz bu kararı 24 saat geçmeden bozmamıza neden oldunuz. Artık aklınızı başınıza toplayın ve artık milleti germeyin."