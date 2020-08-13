Bahçeli: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır
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Bahçeli: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne ilişkin, "4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır.

Bahçeli: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır
13.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne ilişkin, "4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir" dedi.

Bahçeli, basın mensuplarının sorusuna yazılı cevap verdi. "Türkiye'nin terörle mücadele süreci hakkında son gelişmeleri de dikkate aldığımızda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Bahçeli, PKK'nın tükendiğini, bitme aşamasına geldiğini belirtti. Bahçeli, "Bölücü terör örgütü dağılmanın eşiğindedir. Mücadeledeki kararlılık ve kahramanlık etnik bölücülüğün sonuç alamayacağını işaret ve ispat etmiştir. Terör örgütünün kalıntıları da kısa süre içinde yok edilecektir. Teröre karşı yürütülen sınır ötesi ve sınır içi operasyonlar akılla azimle ve iradeyle icra edilmektedir. Nitekim dünden çok daha güçlü bir seviyede olduğumuzu söylemek isterim. Irak'ta, Suriye'de terör örgütü perişan vaziyettedir. Özellikle Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı ve riayet göstermesi şarttır. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması iki ülke arasındaki iş birliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur" dedi.

'PKK'NIN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK KALMIŞTIR'Bahçeli, terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunun nokta operasyonlarla etkisizleştirildiğini belirterek, "Türk devletinin nefesi, saldırı ve suikast emri veren canilerin ensesindedir. Bunlar teker teker imha edilmektedir. Bölge insanının bölücü örgüte desteği de söz konusu değildir. PKK'nın önünde iki seçenek kalmıştır. Birincisi, teröristler silahlarıyla birlikte Türk devletine teslim olmalıdır. İkincisi de Türk adaleti karşısında cinayetlerin ve hıyanetlerin hesabını sonuna kadar vermelidir. Vatan topraklarında veya mücavir alanlarda eşkıyanın fermanı değil, Türk devletinin kudret ve güvenlik angajmanları geçerli olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi son terörist teslim alınıp, son silah kırılıp atılasıya kadar mücadelenin devamından yanadır ve devlete, hükümete tam destektedir" ifadesini kullandı.'ATATÜRK'E DÖNÜŞ HAREKETİNİ BAŞLATACAKTIR'Bahçeli, "Muharrem İnce bugün bir hareket başlattı. Sizin yorumunuzu alabilir miyiz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Sayın Muharrem İnce, 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı, kurmaz mı bilemiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki bin günde memleket parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri, hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."


Kaynak: DHA

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