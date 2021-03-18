Bahçeli: "Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak"
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Bahçeli: "Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak"

18.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:14

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı Salondan ve partililerden görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı

Salondan ve partililerden görüntüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. (2)

Bahçeli: 'Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak'
Bahçeli: 'Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak'
Bahçeli: 'Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak'
Bahçeli: 'Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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