Bahçeli: "Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak"
18.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:14
MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı Salondan ve partililerden görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.
MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı
Salondan ve partililerden görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem