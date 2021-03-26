Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim
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Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim

Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel
Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim

TRABZON'da 6 ay önce bahçesine iddiaya göre domuz girdiğini zannedip, evinin balkonundan tabancayla ateş açarak, eşi Havva Aktaş'ı (73) tabancayla vurarak öldüren emekli öğretmen Ahmet Aktaş (77), hakkında 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

TRABZON'da 6 ay önce bahçesine iddiaya göre domuz girdiğini zannedip, evinin balkonundan tabancayla ateş açarak, eşi Havva Aktaş'ı (73) tabancayla vurarak öldüren emekli öğretmen Ahmet Aktaş (77), hakkında 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. 'Konutu terk etmeme' tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş, sorgusunda olayın kaza olduğunu söyleyerek, "Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Yaşanan olay kazadır" dedi.

Olay, 4 Eylül 2020'de Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi, Karabetaş bölgesinde meydana geldi. İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip, tabancası ile balkondan ateş etti. Ahmet Aktaş, bir süre sonra eşi Havva Aktaş'ın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya çıkan Ahmet Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu. Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına tek kurşun isabet eden Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Aktaş, toprağa verilirken, eşi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KONUTU TERK ETMEME TEDBİRİ

Cumhuriyet Savcılığı'nca, şüpheli Ahmet Aktaş, hakkında 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Tonya Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş'ın, jandarma sorgusunda olayın kaza olduğunu söylediği öğrenildi. Ahmet Aktaş'ın, bahçede domuz ya da yabani hayvan zannederek tedbir amaçlı silahını ateşlediğini iddia ettiği sorgusunda, "Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Eşim sabahları bahçeye inmezdi. Hayvanların yanında olduğunu düşündüm. Bir süre sonra eşimi aradım, ahıra indim bulamadım. Sonra bahçeye gittim. Eşimi yerde hareketsiz yatarken buldum. Kulaklarında da herhangi bir problem yoktu. Yaşanan olay kazadır" ifadelerine yer verdi. 


Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim
Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim
Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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