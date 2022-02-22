VARTO, MUŞ (İHA) - Baharın müjdecisi kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu

Muş'ta kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu

MUŞ - Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu.

Muş'a 73 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde hayvancılık yapan besiciler, çetin kış mevsimine rağmen tek geçim kaynağı olan hayvancılığı sürdürüyor. Günde iki defa hayvanlara kar üzerinde yem veren besiciler, anneleri telef olan kuzuları da biberonla besliyor. Kar üzerinde beslemeleri yapılan koyunların kuzularıyla buluşma anı havadan görüntülendi. Annelerine kavuşarak süt içen kuzular, renkli görüntülere sahne oldu.

"Anneleri telef olan kuzuları biberonla besliyoruz"

25 yıldır besicilikle uğraştığını anlatan 50 yaşındaki besici Celal Yurdakul, günün ilk ışıklarıyla hayvanlara bakmak için ahırın yolunu tuttuğunu söyledi. Akşam saatlerine kadar hayvanlarla ilgilendiğini kaydeden Yurdakul, "Hayvanları günde 2 kez besliyorum. Anneleri telef olan kuzuları biberonla besliyoruz. Kuzularını doyurmayan anneler var, onları da inekten sağdığımız sütle besliyoruz. Besicilik zor. Rahat bir iş yok. Günde 2 kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzu annesini sesinden tanıyor, annesi de kuzuyu hem sesinden hem de kokusundan tanıyor. Her anne kendi kuzusunu alıyor. Çok güzel gurur verici, güzel bir duygu. Anneler kuzularını alıp ayrı ayrı besliyor. Yetim olan kuzular, boynu bükük beni bekliyor, onu da ben biberonla besliyorum" dedi.

"Kuzular bebek gibi bakıma muhtaç"

Eşi Celal Yurdakul'a yardımcı olduğunu ifade eden Ayfer Yurdakul ise hayvancılığın çok zor bir meslek olduğunu ifade etti. Sabah erken saatlerde kalkarak hayvanlara bakmaya başladığını belirten Yurdakul, "Akşam saatlerine kadar hayvanlara bakıp; temizliklerini, yemlerini ve sularını veriyoruz. Eşime yardımcı oluyorum. Ayrıca hayvancılığın yanı sıra ev işi yapıyorum. Doğu'da kadın olmak zor. Mecburen hayvancılık yapmak zorundayız. Kuzulara ineklerden süt sağarak biberonlara koyup içiriyoruz. Kuzular bebek gibi bakıma muhtaç" diye konuştu.