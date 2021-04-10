Baharda bu ayakkabılar moda

CHUNKY LOAFER'Bağcıklı ya da tokalı olabilen bu kalın tabanlı, tırtıklı ayakkabılar yani 'chunky loafer'lar geçen sonbaharda Prada'nın logolu modeliyle popüler olmuştu.

CHUNKY LOAFER

'Bağcıklı ya da tokalı olabilen bu kalın tabanlı, tırtıklı ayakkabılar yani 'chunky loafer'lar geçen sonbaharda Prada'nın logolu modeliyle popüler olmuştu. Sonrasında stil ikonlarının kombinlerinde sıklıkla karşımıza çıkmıştı. Bu klasik ayakkabı modeli, 2021 ilkbahar sezonunda etki alanını genişleterek maskülen havasını farklı tarzlarda yansıtmaya devam ediyor. Bahar aylarında çiçekli elbise veya puantiye etek gibi feminen parçalarla bir araya getirerek kontrast yaratabilirsiniz. 'Chunky loafer'lar denim pantolon, gömlek, blazer ceket üçlüsüyle de gündelik hayatta rahat bir şıklık sunuyor.

Stil ipucu: Bu sezon loafer modellerinde tasarım ne kadar kaba görünüyorsa o kadar stil sahibi oluyorsunuz! Seçiminizi kalın tabanlı ve kalın burunlu olanlardan yana yapabilirsiniz.

Toka detayı ve kaba görünümüyle sezonun popüler loafer modelini bire bir yansıtıyor.

Zara, 359.95 lira

Uzun çiçekli elbiselerle ya da 'mom jean'lerle (yüksek belli, bol) tamamlayabilirsiniz.

Hotiç, 649 lira

Bağcıklı olanlar da çok seviliyor. Bol paçalı pantolonlarla eşleştirebilirsiniz.

Nine West, 259 lira

BALERİN BABETLERİ

Zarif, zamansız, sade ve şık... Bahar gardıroplarının vazgeçilmezlerinden olan babetler, bu sezon en klasik haliyle karşımızda. Düz tabanlı, önden kurdeleli tasarlanan modeller, balerin ayakkabılarını anımsatıyor. Pembe, sarı ve mavinin pastel tonlarını ya da bej, siyah gibi klasik renkleri tercih edebilirsiniz. İşte de siyah tayt ve siyah geniş blazer ceketlerle kullanabilirsiniz.

Stil ipucu: Balerin stilini bir üst seviyeye taşımak için 'balerin point'lerinden ilhamla tasarlanmış küt burunlu modelleri tercih edebilirsiniz.

Rengi ve tasarımıyla balerin point'lere çok benzeyen bu model, çiçekli elbiselerle çok yakışacak.

Lütvelizade, 199.90 lira

Rengi ve küt burunlu tasarımıyla zamansız ve dikkat çekici bir model...

Mango, 299.99 lira

Denim ya da ekru tonlardaki parçalarla eşleştirmek için ideal.

Divarese, 899 lira

ARKASI AÇIK AYAKKABILAR

Takunyalar, slipper'lar, önden bot arkadan terlik olarak görünen topuklu modeller... Bu ilkbahar topuğu açıkta bırakan ayakkabı modelleri ön plana çıkıyor. 'Mom model' denim pantolonlarla çok yakışan bu ayakkabıları yaz aylarında şort ve elbiseyle de kullanabilirsiniz.

Stil ipucu: Bu modellerin bu sezon en popüleri, hem takunyayı hem de Crocs markasının terliklerini anımsatanlar... Yani bir nevi kaba takunyalar!

Hem Crocs modellerini hem de takunyaları anımsatıyor. Kaba görünümüyse sezonun trendlerini yansıtıyor.

Elle Shoes, 149 lira

Zımba ve kemer detaylarıyla çok şık görüneceksiniz.

Loie İstanbul, 545 lira

Arkası açık bir kovboy botunu andıran, çok havalı bir model.

Oxxo, 169.95 lira

Kaynak: Hürriyet