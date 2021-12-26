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Bahar Şahin'den kötü haber

Bahar Şahin'den kötü haber
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Güzel oyuncu Bahar Şahin, hastane odasında paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu. Güzel oyuncu, daha sonra koronavirüs test sonucunu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz sene kasım ayında virüse yakalanan ünlü oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu.

Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanınca 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, hastanelik oldu.

Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, "Nur topu gibi Covid olabilir dendi" diye yazdı. Güzel oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.

Bahar Şahin'den kötü haber

Bahar Şahin'den kötü haber

Bahar Şahin'den kötü haber

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