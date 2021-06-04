Bahar Erdeniz kimdir? Bahar Erdeniz kaç yaşında, nereli? Bahar Erdeniz biyografisi!

Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz kimdir? 1971 yılında mankenler kraliçesi seçildi. Bahar Erdeniz kaç yaşında, nereli? Bahar Erdeniz mesleği nedir? Bahar Erdeniz hayatı ve biyografisi nedir?

Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz kimdir?1971 yılında mankenler kraliçesi seçildi. Bahar Erdeniz kaç yaşında, nereli? Birçok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile 1979 yılının Eylül ayında evlenip Fransa'ya yerleşti. Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel'de oyuncudur. 2000'li yıllarda çeşitli televizyon dizilerde rol aldı.Bahar Erdeniz mesleği nedir? Bahar Erdeniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAHAR ERDENİZ KİMDİR?

Bahar Verel ya da bilinen adıyla Bahar Erdeniz (d. 17 Mayıs 1950 , İstanbul) Türk eski manken ve sinema oyuncusu.

KARİYERİ

Amerikan Kız Koleji'nin orta kısmında okudu. 16 yaşında elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti, orada 1 yıl psikoloji okudu. Fotomodellik tekliflerinin ardından birkaç defa podyuma çıktı, ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye döndü ve LCC okuluna yazıldı. 1971 yılında mankenler kraliçesi seçildi.

Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti. Birçok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile 1979 yılının Eylül ayında evlenip Fransa'ya yerleşti. Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel'de oyuncudur. 2000'li yıllarda çeşitli televizyon dizilerde rol aldı.

FİLMOGRAFİSİ

• Kader, Yönetmen: Adnan Güler 2007, Türkan rolünde

• Sevda Çiçeği, Yönetmen: Tevfik Şenol , Kartal Çidamlı, 2006, Gül rolünde

• Bütün Çocuklarım, Yönetmen: Gamze Özer 2004, Feryal Kıroğlu rolünde

• Tatlı İstanbul Geceleri, Yönetmen: Yılmaz Atadeniz, 1979, Şarkıcı rolünde

• Nokta İle Virgül Paldır Küldür, Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu, 1979, Yasemin rolünde

• Mavi Mercedes, Yönetmen: Yücel Uçanoğlu, 1977, Pınar rolünde

• Hakanlar Çarpışıyor, Yönetmen: Natuk Baytan, 1977, Zeliha rolünde

• Aşk, Arzu Ve Silah, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1977

• Çizmeli Kedi, Yönetmen: Arda Uskan, 1976, Gazino Müşterisi rolünde

• Kanundan Kaçamazsın Yönetmen: Çetin İnanç, 1976, Demet rolünde

• Üç Yaman Bakire, Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Aslıhan rolünde

• Üç Ahbap Çavuşlar, Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Hale rolünde

• Yarınlar Kimin, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1975, Aysel rolünde

• Sevişmek Bir Dakika, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1975, Nazan rolünde

• Seks Ve Şantaj, Yönetmen: Nuri Akıncı, 1975

• Kılıç Aslan, Yönetmen: Natuk Baytan, 1975, Ayla rolünde

• Enişte, Yönetmen: Yücel Uçanoğlu, 1975, Gönül Gönülver rolünde

• Deli Deli Tepeli, Yönetmen: Nejat Okçugil, 1975, Şarkıcı rolünde

• Damgalı Adam, Yönetmen: Nejat Okçugil, 1974, Süheyla rolünde

• Aman Ne Gırgır, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1974, Bahar rolünde

• Şüphe, Yönetmen: Mehmet Dinler, 1973, Sema rolünde

• Özleyiş, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1973, Bahar rolünde

• Ömer Hayyam, Yönetmen: Tunç Başaran, 1973, Nalan rolünde

• Patron, Yönetmen: Melih Gülgen, 1973, Nilgün rolünde

• Kır Çiçeği, Yönetmen: Mehmet Dinler, 1973, Zeynep rolünde

• Hazreti Yusuf, Yönetmen: Nuri Akıncı, 1973, Züleyha rolünde

• Gurbetçiler, Yönetmen: Osman F. Seden, 1973, Leyla rolünde

• Arap Abdo, Yönetmen: Remzi Jöntürk, 1973, Niça rolünde

• Ölüme Köprü, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1972, Arzu rolünde

• Çöl Kartalı, Yönetmen: Halit Refiğ, 1972, Leyla rolünde

• Yumurcak Küçük Şahit, Yönetmen: Guido Zurli, 1972, Kenan'ın Karısı rolünde

• Takip, Yönetmen: Mehmet Dinler, 1972

• Suçlu, Yönetmen: Mehmet Dinler, 1972, Ayla/Gülay rolünde

• Kırık Merdiven, Yönetmen: Zafer Davutoğlu, 1972, Zeynep rolünde

• Kader Yolcuları, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1972, Suzan rolünde

• Aşk Fırtınası, Yönetmen: Halit Refiğ, 1972, Nermin rolünde

• Şerefimle Yaşarım, Yönetmen: Çetin İnanç, 1971, Hülya rolünde

• Newyorklu Kız,Yönetmen:Osman F. Seden, 1971, Sevda rolünde

• Afacan Küçük Serseri,Yönetmen:Ülkü Erakalın ,1971, Leyla rolünde