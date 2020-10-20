Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
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Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

20.10.2020 09:08 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:12
Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Kırşehir'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Kırşehir'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının çok boyutlu olarak ve hazırlanan eylem planı çerçevesinde kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaların temel amacının Kırşehir'de, bağımlılık yapan her türlü maddeye erişiminin engellenmesi, bu maddelerin arz ve talebinin ortadan kaldırılması, aynı zamanda bağımlıların topluma yeniden kazandırılması olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Milletimizin ve ülkemizin geleceğini tehdit eden unsurların başında bağımlılık gelmektedir. Uyuşturucu madde, tütün ve alkol bağımlılığı gençlerimizi en fazla tehdit eden bağımlılık türleri iken, özellikle teknoloji bağımlılığı da son zamanlarda çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bir unsur haline gelmiştir"dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlerin görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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