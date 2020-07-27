Bağcılar'da iş yerlerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı; o anlar kamerada
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Bağcılar'da iş yerlerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı; o anlar kamerada

BAĞCILAR'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 6 iş yerini eş zamanlı olarak kundakladıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Bağcılar'da iş yerlerini kundaklayan 3 kişi tutuklandı; o anlar kamerada
27.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:18
BAĞCILAR'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 6 iş yerini eş zamanlı olarak kundakladıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı. 

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde iki hafta önce saat 02.30 sıralarında 6 iş yerinin eş zamanlı olarak kundaklanması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Takip ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ö isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu düzenekli basınç etkili el yapımı bomba, tiner ve yanıcı jel, havai fişek rampası ve meşale ele geçirildi. Kundaklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların devamında F.Ö ile bağlantısı olduğu belirlen diğer şüphelilerden E.Ö, A.A ve M.A isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. M.A isimli şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulanırken, F.Ö, E.Ö ve A.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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