Bağcılar'da iki mahallede yaşanan hırsızlılar 'Çiçek Abbas' filmini anımsattı

Olay dün Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi ile Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki iki otomobilin altına taş koyan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, lastikleri jantlarıyla beraber söküp kaçtı. İki farklı mahallede yaşanan olay, İlyas Salman ile Şener Şen'in oynadığı 'Çiçek Abbas' filmindeki hırsızlık olayını hatırlattı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde hırsızların taş üzerine bırakmaya çalıştığı otomobilde maddi hasar da meydana geldi.

"ARTIK İNSANLAR SOKAKLARA ARAÇLARINI BIRAKAMAYACAKLAR"

"YA SATACAĞIZ KURTULACAĞIZ YA DA BURALARDAN GÖÇ EDECEĞİZ"