Bağcılar'da havuzlar yeniden açıldı
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Bağcılar'da havuzlar yeniden açıldı

Bağcılar'da havuzlar yeniden açıldı Korona virüs(covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay önce kapatılan Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 8 kapalı yüzme havuzu, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyetlerine başladı.

15.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:27

Bağcılar'da havuzlar yeniden açıldı

İSTANBUL - Korona virüs(covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay önce kapatılan Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 8 kapalı yüzme havuzu, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyetlerine başladı. Hijyen önlemlerinin üst seviyede olan ve kapasitesi yarı yarıya düşürülen havuzlarda gençler, ilk dalışlarını yapıp kulaç atmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 8 kapalı yüzme havuzu, covid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde geçici olarak kapatılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kurallarına uygun şekilde dezenfekte edilen ve temizlenen havuzlar, bugün yeniden açıldı. Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı havuz ilk günden yüzme meraklıları tarafından ilgi gördü.

Sosyal mesafe kuralına göre yüzdüler

Havuzlarda önlemlere dikkat edildiğini belirten havuz sorumlularından Yusuf Gündoğdu: "Havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanıyor. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlendi. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlaması yapıldı. Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alma, el, ayak dezenfeksiyonu yapıyor. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor. Covid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmiyor. Hijyen bakımından üst düzey önlemlerinin alındığı havuzlara aylar sonra ilk dalışı yapan gençler, sosyal mesafe kuralına göre doyasıya yüzüyorlar" dedi.

Bağcılar'da havuzlar yeniden açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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