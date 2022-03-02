Bağcılar'da doğal gazı açıp evi patlatan sanık: Aileme ve komşulara kızdığım için yaptım

BAĞCILAR'da evdeki camları bantlayarak hava çıkışını engelledikten sonra, doğalgaz borusunu kesip patlamaya neden tutuklu sanık Murat Çakıcı'nın (32) yargılandığı davada görevsizlik kararı verildi. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi. Sanık Murat Çakıcı, "Evi patlattım doğrudur. Düzenek yoktur, ben aileme ve komşulara kızdığım için böyle yaptım. Onlara ders vermek için yaptım" dedi.

14 Kasım 2021 tarihinde Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katında patlama meydana geldi. Yapılan araştırmalarda, ev sahibinin oğlu Murat Çakıcı'nın mutfağa giden doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kestiği, kapıları ve pencereleri kapatarak evden ayrıldığı ortaya çıktı.

"BUNU YAPSA YAPSA OĞLUM MURAT YAPAR"

"DEFTERİN HER SAYFASINA HER BİRİMİZ İÇİN AYRI BİR ÖLÜM ŞEKLİ YAZMIŞTI"

"BEN EVİ PATLATTIM DOĞRUDUR"

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı. Murat Çakıcı ikamet ettiği 202 sokakta bulunan daire içerisinde doğalgaz borusunu kesmek ve pençeleri bantlayarak evden hava çıkışını engellemek suretiyle düzenek kurduğu kaydedildi. Bahse konu daire merkezli olmak üzere apartman içerisinde patlamaya neden olduğu, dairede maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Şüpheli Murat Çakıcı hakkında Yanıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel