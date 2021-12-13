Bağcılar'da 102 hafıza icazet belgesi verildi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 102 öğrenciye icazet belgesi verildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan hafızlar için Bağcılar Merkez Camii'nde icazet töreni düzenlendi.

Salavatlar eşliğinde camiye giren hafızlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yapılan duanın ardından hafızlar icazet belgelerini aldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, icazetlerini alan hafızları ve hocalarını tek tek tebrik ederek, hediyeler verdi.

Çağırıcı, "Bizlere düşen de böyle güzel topluluğa elimizden geldiği kadar hizmet etmek olacak. Bir nebze güzelliklere katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hafız olan bu yavrularımız inşallah gelecekte ülkemizde birçok alanda dine ve diyanete hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.???????

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile öğrencilerin aileleri katıldı.