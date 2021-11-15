Bağcılar Belediyesi çocuklara özel internet sitesi kuruyor

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Son yıllarda çocukların internette geçirdiği zamanın artması Bağcılar Belediyesi'ni bu alanda önemli bir projeyi uygulamaya koymaya yöneltti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın öncülüğünde çocukların kaliteli zaman geçireceği, yararlı, eğlenceli, internetin kötü etkilerinden uzak ve çağın ihtiyaçlarına uygun çocuk.bagcilar.bel.tr isimli portalın hazırlanması çalışmalarına başlandı.

Çocuklarımız çok değerli

Çocuklara yönelik kurumsal internet sayfasını oluşturma çalışmaları kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda "Bağcılar Çocuk Portalı Ortak Akıl Konferansı" düzenlendi.Etkinliğe akademisyenden psikoloğa ve öğretmene kadar farklı kurumlardan 42 kişi katıldı. Programın ev sahipliğini yapan Strateji Geliştirme Müdürü Serbay Öztürk, internette çok zaman geçiren çocuklar için kurumsal web çalışması yaptıklarını belirterek "Çocuklarımız çok değerli. Onlara çağın gereklerine uygun bir şekilde en iyi içeriği sunmaya gayret eden bir kurumuz. Bu toplantıda katılımcılarımızla birlikte enerjimizi tek yönde toplayarak bir yol haritası belirleyerek icraata geçeceğiz. Bilişim teknolojilerini sağlıklı bir şekilde istifade edilebilmesi amacıyla istişareler yaptık, birbirimizi ikna etmeye çalıştık ve sonuçta ittifak sağladık" dedi.

McKinsey yöntemi kullanıldı

Katılımcılar arasından oluşturulan gruplar, McKinsey yöntemiyle ortaya çıkardıkları fikirleri, sunumlarını yaparak birbiriyle paylaştı. Strateji, organizasyon yapısı, çalışma sistemi, temel değerler, yönetim stili, personel yapısı ve kurumsal yetenekler gibi faktörler üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde "Lokman Amca" ve "Çocuk Dostu Belediye" en çok dikkat çeken spot cümleler oldu.

Yetkililer, büyük bir özveriyle hazırlanan çocuk.bagcilar.bel.tr kısa sürede içinde hizmete gireceğini belirtti.

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