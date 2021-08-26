Bafra'da "Bağımlı olma özgür ol" uçurtma şenliği
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Bafra'da "Bağımlı olma özgür ol" uçurtma şenliği

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Bafra'da "Bağımlı olma özgür ol" uçurtma şenliği Samsun Bafra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce düzenlenen "Bağımlı olma özgür ol" temalı uçurtma şenliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Bafra'da "Bağımlı olma özgür ol" uçurtma şenliği

SAMSUN - Samsun Bafra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce düzenlenen "Bağımlı olma özgür ol" temalı uçurtma şenliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Kızılırmak Sedde Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı. Burada hazırladıkları uçurmaları uçurmanın keyfini aileleriyle birlikte yaşayan çocukların gökyüzüne saldıkları uçurtmalar rengarenk görüntüler oluşturdu. Etkinlikte uçurtma uçuran Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç da çocukluk anılarını tazeledi.

Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın daha önceki yıllara başlatmış olduğu aile ve çocuklarımıza yönelik okul destek projemiz vardı. Özellikle pandemi döneminde küresel bir sorun haline dönüşen dijital bağımlılığa parmak basmak ve bununla ilgili de dikkat çekmek. Hatta toplumsal zihniyet dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla bu okul destek projesinde yer alan çocuklarımıza yönelik 'Bağımlı olma özgür ol' temalı dijital bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenledik. Baframızda ilk defa yapmış olduğumuz bu uçurtma etkinliğiyle çocuklarımız çok mutlu oldu. Onların mutluluğuna katkı sağlama adına biz de mutluyuz" dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, pandemi sürecinde sosyal medya bağımlılığına dikkat çekerek, "1,5 yılı aşkındır bir pandemi süreci yaşıyoruz. Çocuklarımızın evden dışarı çıkma imkanları son derece sınırlandırılmıştı. Pandemi sürecinin getirdiği sosyal medya bağımlılığı da çocuklarımızda bir hayli fazla. Biz idare olarak bunun farkındayız. Çocuklarımızı sosyal medya bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. Onlara sosyal medya dışında da bir hayatın olduğunu, etkinliklerin olduğunu ve gökyüzüne başlarını çevirmelerini bekliyoruz, arzu ediyoruz. Çünkü biz toplu olarak yaşıyoruz. İnsanlar bir biriyle beraber yaşıyorlar, bir biriyle etkileşim içerisindeler. Bu bağlamda sosyal hizmetler merkezimiz böyle bir etkinlik gerçekleştirdi" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Şu anda çok değişik duygular hissediyoruz. Bunları özlemişiz. Burada hava sirkülasyonu da buna müsait. Güzel bir ortam var. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bunu sık sık yaparız. Çocukluğumuz bunu yapıyorduk ama çok uzun yıllar yapmadık. Hiç uçurtma tutmadık uzun yıllar. Çok güzel bir nostalji oldu. Bunu Bafra'da gelenek haline getiririz" ifadelerini kullandı.

Uçurtmalarla gökyüzünü şenlendiren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Bafra'da 'Bağımlı olma özgür ol' uçurtma şenliği
Bafra'da 'Bağımlı olma özgür ol' uçurtma şenliği
Bafra'da 'Bağımlı olma özgür ol' uçurtma şenliği
Bafra'da 'Bağımlı olma özgür ol' uçurtma şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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