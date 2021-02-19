BAE'den Prenses Latife açıklaması: Durumu iyiye gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai Emiri Şeyhinin kızı Prenses Latife'nin durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Latife'nin durumu iyileşme göstermeye devam ediyor" denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt istemesinin ardından Dubai Kraliyet Ailesi'nden açıklama geldi.

"DURUMU İYİLEŞME GÖSTERİYOR"

Latife'ye ailesi ve uzmanların desteğiyle evde bakıldığı kaydedilen açıklamada, "Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife'nin durumu iyileşme göstermeye devam ediyor ve uygun bir zamanda kamuoyu önüne yeniden çıkacağı konusunda umutluyuz." ifadelerine yer verildi.

LATİFE'NİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

BBC'nin Panorama programından bu hafta başında yayınlanan görüntülerde Prenses Latife'nin babası El Maktum'dan kaçmaya çalıştığı kaydedilmişti. Videolarda Latife basının kendisini 2018 yılından bu yana zorla alıkoyduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylemişti.