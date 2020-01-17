Star TV'nin yeni dizisi Babil, sosyal medyada dünya gündemine oturdu!
Star TV'nin yeni dizisi Babil, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay gibi isimlerin yer aldığı Babil dizisi, yayınlandığı saatlerde Twitter'da dünya gündeminde birinci sırada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları da "Babil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.
Star TV ekranlarının yeni dizisi Babil, bu akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay gibi birçok tecrübeli ismin yer aldığı Babil dizisi, yayınlandığı saatlerde sosyal medyayı da salladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Babil" etiketi altında binlerce paylaşım yaparak, diziyi Twitter dünya gündeminde birinci sıraya kadar taşıdılar.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, Halit Ergenç ve Birce Akalay'ın yer aldığı sahneleri paylaşarak dizi hakkında olumlu paylaşımlar yaptı.
İşte sosyal medyada Babil dizisi hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:
BABİL'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.
Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.
BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Halit Ergenç (İrfan), Aslı Enver (Ayşe), Ozan Güven (Egemen), Birce Akalay (İlay), Nur Fettahoğlu (Eda), Mesut Akusta (Süleyman), Deniz (Beren Kasımoğulları)
Babil dizisinin bu akşam yayınlanan bölümünden bazı kareler:
Haber Videosu: Babil dizisi sosyal medyada gündem oldu! Binlerce paylaşım yapıldı
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dünyada başka gündem yoktu bu gereksiz varlıklarımı izliyorlar , yalan boş haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sacma sapan dizi 1 aya kalmaz kaldirirlar ortadan reytingler tutmadi diye.Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
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Yeşilçam zamanında insanlar emek verilen bir işe saygısızlık yapmıyorlarmış. O dönemde sanat ve sanatın daha başka bir kıymeti varmış. Varmış diyorum çünkü yaşım 15. Dedem o dönemleri her anlattığında sanata olan saygıyı hatta insana olan saygıyı iyi ki anlatmış diyorum. Herkesin tabi düşünce özgürlüğü var ama keşke bazı kişilerin o düşüncelerini söyleme gücü olmasa da bu saygısızca yapılan yorumları görmesek.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Fuhuşa ÖZENDİRİLEN BİR DİZİCevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır
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Çok can sıkıcı bir dizi , böyle diziler seyredilmezCevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
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Bunlar sahte Osmanli dizisinde oynayan cakma sanatcilar deyilmi? Satilmis sanal Twietciler konussa ne olur konusmasa ne olur. Aynen Gezi olaylarindaki gibi ince ince mesaj veriyorlar. Bir kac bölüm sonra fisini cekerler.Cevap Yaz 28 45 Yayından Kaldır
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Canım benim, Halit Ergencin oynadığı hiçbir dizinin fişi çekilmedi. . . . Aksine hep üst sıralarda yer aldı. Kabul et veya etme Türkiyenin en iyi 5 oyuncusu içersinde.11 8 Yayından Kaldır
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Çakma sanatçılar mı skjssj onlar senin ömründe kazanamayacağın parayı bölüm başına alıyorlar sen klavyede yazarken onların hesabına para yatıyor otur ağla fakir dkdkskksks7 1 Yayından Kaldır
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Ülkenin çıkarlarını düşünen , ülke sevdalısı sanatçılarımızı , bararılıÜlkenin geleceğini ve çıkarlarını düşünen , memleket sevdalısı başarırılı sanatçılarımızı kutlarız. Eğer bir ülkede toprak, tank palet fab. satılıyor , birinin maaşı 70 _80 bin, diğerininki 2bin ken hala bu bakış açısı ile yorum yapabilen varsa ; cahil ve keriz sayısı artmış.1 Yayından Kaldır
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Lüzumsuzlar.Cevap Yaz 37 13 Yayından Kaldır