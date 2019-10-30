30.10.2019 03:05

Babasıyla yol kenarına atılan çöpleri toplayan Zeynep'e Konyalı firma çöp toplama aparatı hediye etti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesinde çöp toplayan 8 yaşındaki Zeynep Oral'ın 'Onların evleri çöp dolsun da görsünler' feryadına Konya'dan karşılık geldi. Konya'da üretim yapan bir firma minik Zeynep'e çöp ve şişe toplama aparatı gönderdi.

TEMA Vakfı Gümüşhane temsilcisi babası Yusuf Oral'la birlikte Minik Zeynep'in feryadının hem sosyal medya hem yerel hem de ulusal basında yer almasının ardından yol kenarında boş içki şişeleri topladıkları tarihi Süleymaniye mahallesinde Gümüşhane Belediyesince kamyon dolusu çöp toplanmıştı.

Baba kızın bu anlamlı hareketinin ardından çöp toplama aparatı üreten Konya firması baba kıza ulaşarak ürettikleri aparatlardan 2 adet hediye etmek istediklerini söyledi.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, iki kızı ve yeğenleri ile hediye olarak gönderilen şişe toplama aparatıyla birlikte Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde doğaya bırakılan plastik şişeleri ve çöpleri topladı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, "Çöp toplamaya devam ediyoruz çünkü dünyada 7.kıtadan bahsediliyor ve bu 7.kıta okyanuslara biriken çöp yığınları. Bu durum öncelikle kişilerden kaynaklı dünyanın problemi. Artık bireysel olarak sıfır atığı benimsemek ve en önemlisi de dünyamızda biriken çöpleri temizlememiz gerekiyor" dedi.

Oral'ın 4 yaşındaki küçük kızı Sıla ise topladığı şişelerden birisinin içerisinde su bulunduğunu fark edince şişesini babasının açmasını isteyerek karıncaların da o suya ihtiyacı olduğunu belirterek boş şişenin içindeki suyu yere döktü. İnsanlığa 'Temiz bir dünya istiyorum' mesajı veren Oral, dünyayı insanların kirlettiğini belirterek çöpleri çöp kutularına atmaları gerektiğini söyledi.

Oral'ın Büyük kızı 8 yaşındaki Zeynep ise doğaya çöp atanların bu dünyada yaşamak istemediklerini belirterek, "Diyeceğim ki onların da dünyası çöple dolsun ama burası bizim de dünyamız" ifadelerini kullandı.

Oralın 11 yaşındaki yeğeni Ahmet Can ise çevreye çöp atan insanlara "Onların da evleri kirlensin" mesajı verdi.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve Türk, Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesinde şehir manzarasının göründüğü yol kenarı boş içki şişeleriyle adeta çöplüğe dönmüş, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ve 8 yaşındaki kızı Zeynep Oral, gezmeye gittikleri Süleymaniye Mahallesinde alkol kullanan şahısların yol kenarında içip yamaca attıkları boş içki şişelerini ve kutularını toplamış ardından Belediye Başkanlığı temizlik ekipleri kamyonlar dolusu şişe, plastik poşet ve çöp toplamıştı.

Kaynak: İHA